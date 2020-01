Üle pika aja kaks matši järjest võitnud Muguruza jõudis Shenzhenis veerandfinaali

Shenzheni turniiril alistas Garbine Muguruza (WTA 35.) teel veerandfinaali ameeriklase Shelby Rogersi (WTA 174.) tulemusega 6:1, 7:6 (2). See on peale mulluseid Prantsusmaa lahtisi esimene kord, kus hispaanlannal õnnestub võita kaks matši järjest.

Kuuenda asetusega hispaanlanna servis matši jooksul kümme ässa ja võitis 80% esimese servi punktidest. Kohtumine kestis kokku tund aega ja 23 minutit.

"Vastane hakkas kogu aeg järjest paremini mängima ja lõpuks olime üsna tasavägised," kommenteeris kahekordne suure slämmi turniiri võitja Muguruza kohtumist. "Mul on hea meel, et ma suutsin selle mängu võita, sest iga matš on oluline ning eriti hooaja alguses on hea saada võite võimalikult palju."

Veerandfinaalis kohtub hispaanlanna Kasahstani mängija Zarina Diyasega, kes alistas venelanna Anna Blinkova tulemusega 6:1, 6:7 (9), 6:4.

Viienda asetusega venelanna Jekaterina Aleksandova alistas teel veerandfinaali eelmise aasta finalisti Peng Shuai 7:6 (7), 6:1. Võidukas oli veel ka Wang Qiang, kes võitis valgevenelannat Aliaksandra Sasnovitši 6:4, 0:6, 7:6 (5).