Tustit ja Vister pälvisid aasta treeneri tiitli

Tustiti ja Visteri näpunäidete järgi treeniv Kirt sai lõppenud hooajal MM-il vigastuse kiuste hõbemedali ja võttis viimase viskega Teemantliiga üldvõidu. Lisaks parandas ta kahel korral Eesti rekordit, visates esimese eestlasena üle 90 meetri. Praegused rekordinumbrid on 90.61, millega Kirt lõpetas aasta maailma edetabelijuhina.

"Mul on kahju, et Indrek ei saanud siin olla - tippsportlased vajavad tema abi üle kogu maailma," sõnas Vister auhinda vastu võttes. "See kõik on võimalik tänu Magnuse ulmelisele tööeetikale. Tema professionaalne suhtumine sporti võiks olla kindlasti eeskujuks neile, kes soovivad olla kõrgeimas konkurentsis."

Viimase 20 aasta jooksul on kergejõustikutreenerid aasta parima tiitli võitnud lisaks seekordsele vaid neljal korral – 2005. aastal nimetati parimaks odaviskaja Andrus Värniku MM-tiitlini aidanud Heino Puuste, aastatel 2007 ja 2008 valiti parimaks kettaheitja Gerd Kanteri treener Vesteinn Hafsteinsson ning 2014. aastal tunnistati parimateks 400 m tõkkejooksja Rasmus Mägi vanematest treeneriduo Anne ja Taivo Mägi.

Aasta treener selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.

Lisaks Tustiti ja Visteri duole olid hääletustulemuste põhjal nominendid veel Andrei Ojamets, Petros Kyprianou ja Tõnis Sildaru.