Magnus Kirt valiti teist aastat järjest parimaks meessportlaseks

29-aastane Kirt sai lõppenud hooajal MM-il vigastuse kiuste hõbemedali ja võttis viimase viskega Teemantliiga üldvõidu. Lisaks parandas ta kahel korral Eesti rekordit, visates esimese eestlasena üle 90 meetri. Praegused rekordinumbrid on 90.61, millega Kirt lõpetas aasta maailma edetabelijuhina.

"On olnud väga huvitav aasta – on olnud rõõmu, eesmärkide täitumist, hetki, mis toovad tagasi kahe jalaga maa peale ja panevad ka väikeseid asju uuesti väärtustama," ütles Kirt tänukõnes.

"Tahaksin anda au ka nominentidele ja teistele Eesti sportlastele, sest erinevatel ajahetkedel on kõik pakkunud põhjust uhkust tunda, et oled eestlane. Minu taga on tiim, kes on tohutult panustanud minu tegemistesse ning see näitab ka tiimi tähtsust ja ühtekuuluvustunde olulisust nii spordis kui ka muudel aladel. Sport on minu jaoks kui magus sosin kõrvus, mis paneb südame tuksuma. Kindlasti pole ma õpikunäide sportlasena, aga olen näide, et ei endale ega teistele ei saa panna ette piire."

Aasta meessportlane selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.

Lisaks Kirdile olid hääletustulemuste põhjal nominendid veel Ott Tänak, Maicel Uibo ja Heiki Nabi.

