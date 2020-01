Vister edu valemist: sporti on suhtutud austusega

"Kõik tegevused spordis koos Magnusega ja kogu tiimiga ei ole kindlasti nende konkreetsete momentide nimel tehtud. Teeme ikka selleks, et areenil häid tulemusi teha, aga kui sellega kaasnevad sellised tunnustused, on see suur au," sõnas Alexela kontserdimajas auhinna vastu võtnud Vister ERR-ile.

"Õigesti on tehtud see, et on suhtutud sporti austusega ja tehtud väga kõva tööd. Iga tiimi liige on meil andnud endast väga palju. Nii tiim kui Magnus on selle nimel toonud palju ohvreid," kinnitas Vister.

"Ma ei saaks rohkem tänulik selle üle olla, et mul on selline võimalus! Lapsepõlve naabripoisist on saanud selline partner - see on ülim au. Kogemus, mis sellega tuleb, on väga äge."

Viimase 20 aasta jooksul on kergejõustikutreenerid aasta parima tiitli võitnud lisaks seekordsele vaid neljal korral – 2005. aastal nimetati parimaks odaviskaja Andrus Värniku MM-tiitlini aidanud Heino Puuste, aastatel 2007 ja 2008 valiti parimaks kettaheitja Gerd Kanteri treener Vesteinn Hafsteinsson ning 2014. aastal tunnistati parimateks 400 m tõkkejooksja Rasmus Mägi vanematest treeneriduo Anne ja Taivo Mägi.