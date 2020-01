Kirt: igale nomineeritud sportlasele elas mingil hetkel kaasa kogu Eesti

"Kindlasti on see väga suur au ja ma usun, et ei ole sportlast, kes ei tunneks heameelt laval olla ja Kristjanit vastu võtta," rääkis Kirt intervjuus ERR-ile. "See on Eesti sportlase jaoks märgilise tähendusega auhind."

"Võistlussurinat nomineerimine ei tekita, need on hoopis teistsugused emotsioonid," tõdes rekordimees. "Tahes-tahtmata on kogu virvarri selle ümber näha ja nagu ma ka oma kõnes rõhutasin, vahepeal unustatakse ära, kui palju on eestlased läbi aasta pakkunud suurepäraseid tulemusi, naelutanud inimesi televiisori ette. Igale nomineeritud sportlasele elas mingil hetkel kogu Eesti kaasa. Seda tuleb alati meeles pidada."

Kirti abistanud Indrek Tustit ja Marek Vister nimetati aasta treeneriteks. "See on minu jaoks väga oluline," kinnitas Kirt. "Indrek ja Marek ei ole kunagi kindlasti olnud sellised, kes tahaksid sunniviisiliselt esile kerkida. Selline tunnustus neile on väga õige ja mul on hea meel, et nad valituks osutusid."