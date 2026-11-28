NCAA üleriigilises edetabelis neljandat kohta hoidev Illinois korjas reedel kaheksast mängust seitsmenda võidu, kui alistas kodusaalis Western Kentucky 116:76 (56:43). Vaaks alustas mängu varumängijate pingilt, aga viibis platsil lõpuks 27 minutit. Ta tõi üleplatsimehena omade kasuks 24 punkti (kahesed 2/2, kolmesed 6/12, vabavisked 2/2), lisaks võttis kolm lauapalli ja andis kaks korvisöötu ning tegi kolm pallikaotust ja ühe isikliku vea. Ethan Brown lisas omalt poolt võitu 22 ja Andrej Stojakovic 18 punkti.

Karl Markus Poom ja North Dakota State kaotasid võõras saalis North Texase ülikoolile 73:75 (37:39). Eestlase arvele kogunes 11 mänguminutiga seitse punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/1, vabavisked 2/4), kolm lauapalli, üks viskeblokeering, üks pallikaotus ja neli isiklikku viga. North Dakota State sai kolme võidu kõrvale kuuenda kaotuse.

Anete Elisabeth Adleri koduülikool Colorado jätkab seitsme mängu järel täiseduga. Reedel sai Colorado võõrsil 68:66 (38:37) jagu Oregonist. Adler pääses platsile viieks minutiks, mille jooksul kogunes tema arvele kaks punkti (kahesed 1/2), üks lauapall ja üks pallikaotus.

Lisandra Vetesina ja South Florida pidid tunnistama Seton Halli 64:54 (26:31) paremust. Vetesina sai kolme mänguminutiga kirja ühe lauapalli ja kaks pallikaotust. South Floridal on kirjas viis võitu ja kolm kaotust.