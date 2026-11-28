Eesti Jalgratturite Liit tunnustas reedel Tallinnas Klinkberg Venues toimunud 140. hooaja galal "Olen õigel teel" 2026. aasta parimaid jalgrattureid, treenereid, kohtunikke ja klubisid.

Kolmandat aastat järjest parimaks meesratturiks valitud Mihkels jõudis tänavu ühel maailma mainekamal velotuuril Giro d'Italial viiel etapil seitsme parema hulka. Kolmandal etapil pälvis eestlane neljanda, esimesel ja 21. etapil viienda ning 12. ja 18. etapil seitsmenda koha. Lisaks saavutas Mihkels Prantsusmaal peetud La Route d'Occitanie velotuuri avaetapil teise koha. Varem on Mihkels pälvinud korra ka Eesti parima U-23 meesratturi ja kahel korral parima meesjuuniori tiitli.

Alates 2019. aastast Eesti parima naisratturi tiitlit enda käes hoidnud Lõiv pälvis tänavu maastikurattasõidu Euroopa meistrivõistlustel olümpiakrossis kümnenda ja lühirajasõidus 11. koha ning maailmameistrivõistlustel vastavalt 17. ja 21. koha. MK-sarjas oli tema hooaja parimaks tulemuseks Andorras Pal Arinsalis teenitud 17. koht olümpiakrossis. Lisaks krooniti Lõiv tänavu neljakordseks Eesti meistriks – olümpiakrossis, lühirajasõidus, cyclo-crossis ja teatekrossis.

U-23 vanuseklassis pälvis parima naisratturi tiitli Laura Lizette Sander, kes pälvis maanteerattasõidu maailmameistrivõistlustel NU23 eraldistardiga sõidus 16. koha ning parimaks U-23 meesratturiks valiti Riko Mäeuibo, kes teenis mäestlaskumise Euroopa meistrivõistlustel eliitklassis üheksanda koha ning võitis kaks Euroopa karikasarja etappi.

Parima naisjuuniori tiitli pälvis Loore Lemloch, kes teenis olümpiakrossi Põhjamaade meistrivõistlustel 13. koha ja Eesti meistrivõistlustel eliitklassis kaela Lõivu järel hõbemedali. Parimaks meesjuunioriks valiti Sten Tristan Raid, kes lõpetas BMX-krossi Euroopa karikasarja kokkuvõttes teisel kohal, jõudes neljal etapil pjedestaalile. Maailmameistrivõistlustel pälvis Raid 21. ja Euroopa meistrivõistlustel 28. koha.

N16 vanuseklassis tunnistati aasta parimaks Paula Palmiste, kes võitis BMX-krossi Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali ning jõudis Euroopa karikasarjas kuuel etapil pjedestaalile, neist kahel kõrgeimale astmele. M16 vanuseklassis pälvis parima ratturi tiitli Simon Suppi, kes lõpetas noorte Euroopa meistrivõistlustel olümpiakrossis 12. kohal.

Aasta parima treeneri tiitliga tunnustati viiendat korda Karmen Reinpõldi ning parimaks noortetreeneriks valiti Ekke-Kaur Vosman. Aasta aktiivseima kohtuniku tiitli pälvis teist korda Kuldar Põder, keda tunnustati 2017. aastal ka parima noorkohtuniku tiitliga. Tänavu pälvis parima noorkohtuniku tunnustuse Iti-Kärt Lehtmets.

Aasta parima maanteerattaklubi ja noorteklubi tiitli pälvis CFC Spordiklubi, parimaks maastikurattaklubiks tunnistati Kalevi Jalgrattakool ning parimaks BMX-krossiklubiks BMX Racing Estonia.

Eraldi tunnustuse pälvisid Peeter Pruus eduka sportlaskarjääri eest ning Kaido Laas suure panuse eest Eesti jalgrattasporti treenerina. Samuti tunnustati Eesti rattaspordilegend Aavo Pikkuusi, kelle olümpiavõidust möödus tänavu 50 aastat. Pikkuus võitis 1976. aastal Montreali olümpiamängudel NSV Liidu koondise koosseisus 100 kilomeetri meeskonnasõidus kuldmedali.

Teiste vanuseklasside parimad:

Meespararattur – Janno Lepik

Naispararattur – Eliis Paas

N19–34 – Carol Kuuskman

M19–34 – Jörgen Matt

N35–39 – Maarja Vuin

M35–39 – Silver Schultz

N40–44 – Kairi Kiiver

M40–44 – Henrik Kivilo

N45–49 – Katrin Oolmets

M45–49 – Toomas Lepik

N50–54 – Maris Kaarjärv

M50–54 – Henno Puu

N55–59 – Tiia Kiusalaas

M55–59 – Tõnu Ord

N60–64 – Tiia Tulp

M60–64 – Aimar Pedari

M65–69 – Aimur Uuk

M70–74 – Margus Merisalu

M75–79 – Anatoli Männi

M80+ – Enn Kuusk