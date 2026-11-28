Korvpalliliigas NBA kohtusid läinud ööl läänekonverentsi kaks paremat Los Angeles Lakers ja San Antonio Spurs. Kodumeeskond Spurs tuli kolmandal veerandajal 16-punktilisest kaotusseisust välja ning võitis tulemusega 99:96 (14:27, 24:27, 30:14, 31:28).

Spurs jäi mängu alguses tagaajaja rolli ning oli viis minutit enne avapoolaja lõppu maas 25:45. Kodumeeskonna mängujuht Stephon Castle lihvis enne poolajapausi vahe 16 punkti peale, aga tõeline läbimurre sündis kolmandal veerandajal, mille järel oli seis viigis 68:68. Viimasel veerandajal ei loovutanud Spurs eduseisu kordagi ning võitis kohtumise 99:96.

Castle viskas võitjate parimana 26 punkti ja jagas üheksa tulemuslikku söötu. Victor Wembanyama sooritas kaksikduubli 25 punkti ja 16 lauapalliga, lisaks tegi neli vaheltlõiget ja blokeeris kaks viset. Luka Doncic tabas 13 kolmepunktiviskest vaid ühe, ent kogus sellegipoolest Lakersi edukaimana 31 punkti. Austin Reaves toetas sloveeni 21 punktiga. Spurs (16-4) tõusis läänekonverentsis liidriks, Lakers (15-4) langes teiseks.

Idakonverentsis jätkab esikohal Philadelphia 76ers (16-4), kes alistas võõras saalis Indiana Pacersi (6-13) 111:87 (30:22, 25:22, 30:14, 26:29).

LeBron James viskas üleplatsimehena võitjate kasuks 21 punkti, hankis lauast seitse palli ja andis tiimikaaslastele kuus korvisöötu. Joel Embiid ja Tyrese Maxey kogusid mõlemad 14 punkti. Pacersi parim oli 22 minutiga 18 punkti toonud Jay Huff.

Ülejäänud tulemused:

New York Knicks - Miami Heat 105:108

Toronto Raptors - Brooklyn Nets 124:100

Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 113:98

Boston Celtics - Atlanta Hawks 86:87

Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 109:114

Phoenix Suns - Dallas Mavericks 109:113

Utah Jazz - Denver Nuggets 107:120

Portland Trail Blazers - Golden State Warriors 116:94

Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans 104:105