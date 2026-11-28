Laskesuusatamise MK-hooaja avaetapp Soomes Kontiolahtis jätkub täna paarissegateatesõiduga. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.00. Võistlust kommenteerivad Alvar Tiisler ja Margus Ader, kohapealt vahendab muljeid Hanna Hinsberg.

Stardinimekirjas on 26 riiki ning numbri all 13 võistlevad Regina Ermits ja Rene Zahkna.

Eelmisel hooajal said paarissegateates võidu kirja Rootsi (Östersundis), Soome (Nove Mestos) ja Norra (Otepääl) duod. Hooaja kokkuvõttes saavutas esikoha Norra. Eesti saagiks jäi Östersundis kümnes, Nove Mestos üheksas ja Otepääl 14. koht.

Norrat esindavad tänases võistluses Karoline Offigstad Knotten ja Sturla Holm Lägreid (nr 1), Rootsit Ella Halvarsson ja Sebastian Samuelsson (nr 2) ning Soomet Suvi Minkkinen ja Tuomas Harjula (nr 3). Favoriitide sekka kuulub kindlasti ka Prantsusmaa koosseisus Lou Jeanmonnot ja Eric Perrot (nr 4).