Täna kell 17.00 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise maailmakarikaetapilt Kontiolahtis, kus on kavas naiste 15 km tavadistants. Kommenteerivad Alvar Tiisler ja Margus Ader, kohapealt vahendab muljeid Hanna Hinsberg.

Kokku on stardinimekirjas 103 naist, teiste seas ka Regina Ermits (number 16), Tuuli Tomingas (29), Susan Külm (63) ja Hanna-Brita Kaasik (84).

Eelmisel hooajal võitis MK-sarja tavadistantside arvestuses prantslanna Lou Jeanmonnot, kellele järgnesid rootslannad Anna Magnusson, Elvira Öberg, Hanna Öberg ja itaallanna Dorothea Wierer. Neist kolm esimest on ka reedel stardis, kuid äsja emaks saanud Hanna Öberg tänavu ei võistle ja Wierer on karjääri lõpetanud.

Favoriitidest võibki välja tuua Jeanmonnot' (52) ja noorema Öbergi (56), aga samuti itaallana Lisa Vittozzi (42). Häid võimalusi nähakse veel ka näiteks prantslannal Julia Simonil (62), norralannal Maren Kirkeeidel (44) ja soomlannal Suvi Minkkinenil (60).