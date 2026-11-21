Kohtla-Järvel alanud ujumise Eesti juunioride ja noorte lühiraja meistrivõistluste avapäeval parandati Eesti vanuseklasside tippmarke viiel korral. Üks tipptulemus sündis hommikuses eelujumises ja neli õhtustes finaalides.

Emily-Pärli Jäärats (Audentese Spordiklubi) võitis noorte 100 meetri liblikujumise ajaga 59,12, mis on nii Eesti noorte kui ka juunioride rekord. Jäärats parandas Maari Randväli noorterekordit (59,69) 0,57 ja Kirke Madari juunioride rekordit (59,44) 0,32 sekundiga. Ta võitis avapäeval teisegi individuaalse kulla, läbides 100 meetrit rinnuli ajaga 1.09,16, vahendab Swimming.ee.

14-aastane Richard Kivirand (Keila Swimclub) ujus 200 meetrit selili eelujumises Eesti poiste tipptulemuse 2.03,10. Ta oli 0,61 sekundit kiirem kui täpselt nädal varem Tallinnas Kalev Openil. Õhtuses finaalis kärpis Henry Heina ja Marianne Seimani juhendatav hommikusest ajast veel 0,09 sekundit ja võitis noorte meistritiitli ajaga 2.03,01. Kokku parandas Kivirand päevaga nädalatagust tippmarki 0,70 sekundiga.

Kristofer Koger (Ujumise Spordiklubi) ujus 200 meetri kompleksujumise finaalis Eesti poiste tipptulemuse 2.06,11, parandades enda varasemat marki (2.09,25) 3,14 sekundiga. See andis talle noorte arvestuses hõbeda. Kulla võitis Artjom Grigorjev (Spordiklubi Garant) ajaga 2.05,68. Koger tuli noorte meistriks 100 meetri rinnuliujumises ajaga 1.05,17.

Noortest kõrgeima World Aquaticsi punktisumma teenis Emily-Pärli Jäärats (Audentese Spordiklubi), kelle 100 m rinnuliujumise võiduaeg 1.09,16 andis 733 punkti. Juunioride ja kogu avapäeva parima tulemuse tegi Gerd Johan Lessing (Ujumise Spordiklubi), kes võitis 400 meetri vabaujumise ajaga 3.50,27 ja 783 WA punktiga.

Avapäeva kõrgeima punktisumma teateujumises teenis Kalevi Ujumiskooli juunioride segavõistkond. Ilja Hrjaštšjov, Ragnar Kalvet, Nora Uusen ja Inessa Sorokin võitsid 4×50 meetri vabalt ajaga 1.39,03, mis andis 684 punkti.

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