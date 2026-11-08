Eesti tennise aastalõputurniiri võitsid Ink ja Malõgina

Finaal pakkus rohkelt dramaatilisi hetki ja tasavägiseid pallivahetusi. Avasetis pääses Hiiesalu juhtima 5:3 ning teenis settpalli, kuid Ink suutis selle päästa ja viigistada seisu 5:5. Hiiesalu pidi seejärel oma servil päästma kolm järjestikust murdepalli ning sett jõudis lõpuks kiiresse lõppmängu, mille Hiiesalu võitis 7:2.

Teises setis haaras initsiatiivi Ink, asudes juhtima 5:1. Hiiesalu suutis aga vahe tagasi mängida ning viigistada seisu 5:5. Ka selle seti võitja selgus kiires lõppmängus, kus Ink jäi peale 7:5 ning viis kohtumise otsustavasse setti. Kolmandas setis näitas Ink kindlamat mängu ja paremat liikumist. Üheks võtmehetkeks kujunes tema servigeim 3:2 eduseisul, mille ta suutis hoolimata kolmest topeltveast võita. Seejärel murdis Ink taas vastase pallingu ning kindlustas 6:2 setivõiduga Kapitel Mastersi esikoha.

Inki jaoks oli tegemist esimese Kapitel Mastersi tiitliga. Poolfinaalis oli ta alistanud mulluse võitja Edwin Averjanovi samuti kolmes setis 3:6, 6:4, 6:3. "Olen sel hooajal mänginud paljudel tugevatel noorteturniiridel ja saanud seal kindlust, aga kodus mängida on siiski teine asi. Algul oled ikka rohkem pinges, kuid mängu käigus harjusin sellega ja suutsin võidelda lõpuni," rääkis võitja.

Järgmisena suundub Ink koos Edwin Averjanoviga Ameerika Ühendriikidesse, kus neid ootavad ees mitmed rahvusvahelised noorteturniirid, sealhulgas mainekas Orange Bowl Floridas. "Niisama ma seda tähtsat turniiri mängima ei lähe, üritan ikka võita," ütles Ink.

Naiste üksikmängus krooniti kuuendat korda Kapitel Mastersi võitjaks Elena Malõgina. Finaal Elizaveta Anikina vastu jäi ära, kuna 14-aastane Anikina ei saanud vigastuse tõttu kohtumist pidada.