Hispaaniasse siirdunud Koks: olen saanud selle kätte, mida otsima läksin

Sel suvel Hispaania esiliigaklubi Benidormi ridadesse siirdunud Hendrik Koks rääkis, et on uues koduklubis sisse sulandunud. "Kui sinna läksin, oli võõras olla. Kõik oli uus. Tase on natuke kõrgem, eluolud muutusid. Aga see, mida ma otsima läksin, olen selle hetkel saanud kätte," rääkis varasemalt Viljandis mänginud Koks.

Suurimaks erinevuseks Eesti liigaga peab ta professionaalsust. "Seal ikka tehakse kaks korda päevas trenni. Taseme vahe on ikkagi kõrgem," ütles ta. "Hispaanlastele meeldib mängida hästi aktiivset kaitset, nende taktika on erinev teistest Euroopa riikidest. Kõige suurem muutus ongi kaitses."

Benidormi klubi sai tänavuse Hispaania esiliiga hooaja esimeses viies voorus kolm võitu ja ühe viigi, aga hea hoog on pärast seda natuke raugenud. Meeskonna eesmärk on pääseda taas kodusesse kõrgliigasse, kus alles paar aastat tagasi mängiti. "Isiklikult arvan, et see on realistlik, aga peame selleks saama oma mängupilti stabiilsemaks. Hetkel mängime mõned mängud hästi, mõned mängud kehvasti," sõnas eestlane.

"Viimastes mängudes olen praktiliselt terve mängu mänginud. Alguses oli vähem mänguaega, aga mida rohkem aeg edasi, seda paremaks olen läinud. Treener on õppinud mind usaldama, ma olen õppinud usaldama tiimikaaslasi," lisas ta.

Eesti meeste koondis kohtub 5. novembril võõrsil Serbiaga ning võõrustab kolm päeva hiljem Tallinnas Kalevi Spordihallis Islandit, kes jõudis tänavustel Euroopa meistrivõistlustel nelja parema hulka. "Kindlasti hea võimalus, kus ennast näidata. Kuna vastane on tugev, on head materjali sealt saada. Saab näha, mis tasemel ise oled," arvas Koks. "Kõige suurem ongi taseme võrdlus, kas suudame olla nendega võrdsed või on vahe suur? Isiklikult arvan, et see vahe ei võiks olla suur."