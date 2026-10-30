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Eesti käsipallikoondis alustab EM-valiksarja Serbias

Käsipalli Eesti koondis
Eesti meeste käsipallikoondis
Eesti meeste käsipallikoondis Autor/allikas: Jürgen Aas / ERR
Käsipalli Eesti koondis

Eesti meeste käsipallikoondis alustab 2028. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarja 5. novembril võõrsil Serbia vastu ning kohtub kolm päeva hiljem Tallinnas Kalevi Spordihallis Islandiga.

Sel nädalavahetusel peab koondis treeninglaagri, kuhu on kaasatud ka nooremad mängijad. Ühtlasi alustatakse ettevalmistust novembrikuisteks valikmängudeks.

Eesti peab valiksarja avakohtumise neljapäeval, 5. novembril kell 16.30 kohaliku aja järgi Novi Sadis Serbia vastu. Kolm päeva hiljem, pühapäeval, 8. novembril kell 18.00 ootab Kalevi Spordihallis ees kodumäng Islandiga. 2027. aasta märtsis kohtub Eesti kodus ja võõrsil Ukrainaga. Mais võõrustatakse Serbiat ning valiksarja viimane kohtumine peetakse võõrsil Islandiga.

2028. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarjas osaleb 32 koondist kaheksas alagrupis. Finaalturniirile pääsevad iga alagrupi kaks paremat ning kaheksa alagrupi peale neli paremat kolmanda koha saavutanud meeskonda.

Esimeses alagrupis mängivad Horvaatia, Holland, Leedu ja Soome ning teises Norra, Austria, Gruusia ja Türgi. Eesti kuulub kolmandasse alagruppi koos Islandi, Serbia ja Ukrainaga. Neljandas alagrupis kohtuvad Ungari, Fääri saared, Montenegro ja Kosovo ning viiendas Sloveenia, Tšehhi, Bosnia ja Hertsegoviina ning Iisrael. Kuuendas alagrupis mängivad Prantsusmaa, Poola, Rumeenia ja Läti, seitsmendas Saksamaa, Itaalia, Belgia ja Slovakkia ning kaheksandas Rootsi, Põhja-Makedoonia, Kreeka ja Luksemburg.

Euroopa meistrivõistluste 2028. aasta kolm korraldajariiki Hispaania, Portugal ja Šveits ning tänavune Euroopa meister Taani on finaalturniirile pääsu juba kindlustanud. Valiksarja asemel mängivad need neli koondist EHF EURO Cupil.

Meeste käsipallikoondise nädalavahetuses treeninglaagris osalevad Madis Valk (SK Tapa), Rando Liiskmaa (Käsipalliklubi Käval), Marten Vihvelin (Viimsi HC), Sigmar Seermann (HC Kehra), Karl Kõverik (HC Kehra), Andre Ansip (SK Tapa), Ülljo Pihus (Põlva Käsipalliklubi), Vahur Oolup (HC Tallas), Martin Lepik (HC Kehra), Trivo Vaigurand (SK Tapa), Alvar Soikka (HC Tallas), David Mamporia (HC Kehra), Oskar Luks (HC Kehra), Karlis Kalk (Põlva Käsipalliklubi), Martin Kikkas (HC Kehra), Arno Vare (HC Tallas), Jasper Arnover (Viimsi HC), Karl Roosna (Viljandi HC) ja Aron Sepp (Füchse Berlin, Saksamaa).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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