Käsipallikoondis otsib tulevikutegijaid

Reedest pühapäevani toimuvas esimeses treeninglaagris osaleb 19 mängijat, kellest enamik pallib Eesti klubides. Lisaks senistele koondislastele on peatreener Kaj Kekki kutsunud laagrisse mitmeid noori, kellel nähakse tulevikus potentsiaali rahvuskoondisse jõudmiseks.

"Laagris on kaks peamist eesmärki. Ühelt poolt soovime uuesti kokku tuua mängijad, kellest osa kuulus koondisse ka eelmisel hooajal. Teisalt tahame näha uusi mängijaid ja hinnata nende valmisolekut meeste koondise tasemel treenida," selgitas Kekki.

Kekki sõnul on oluline, et Eesti noortekoondiste perspektiivikamad mängijad ei kaoks pärast noorteklassist väljakasvamist pildilt. "Eesti käsipallis on häid mängijaid, kuid mõnikord lõpetatakse koondisekarjäär liiga vara. Meie ülesanne on siis leida uued noored talendid, motiveerida neid käsipalliga edasi tegelema, sellesse panustama ja võimalusel ka professionaalse mängijakarjääri poole püüdlema. Tahame näidata, et nende jaoks on olemas tee meeste rahvuskoondisesse," rääkis peatreener.

Üheks huvitavamaks nimeks esimeses laagris on Hispaania hiiu Barcelona noorteakadeemiast Saksamaa tippklubi Füchse Berlini süsteemi siirdunud Aron Sepp. Kekki on noore mängija tegemisi jälginud pikemat aega, pidanud temaga ka isiklikult ühendust ja loodab, et talendikast pallurist võib Dener Jaanimaale mantlipärija kasvada.

"Kohtusin Aroniga Kölnis ning olen vaadanud tema mänge. Rääkisime suvel ka tema tulevikust ja võimalusest koondisega liituda. Ta oli sellest huvitatud ning mul on hea meel, et nüüd avaneb võimalus teda meie keskkonnas näha. Jaanimaa ei saa lõputult jätkata ning paremsisemise kohale on meil tulevikus oskust vaja," sõnas Kekki.

"Meie jaoks on oluline leida mängijaid, kellel on soov rahvuskoondisse kuuluda ja valmisolek käsipalli tõsiselt panustada. Tahame üles leida need noored, kes võiksid tulevikus Eesti koondises olulist rolli mängida," lisas Kekki.

Esmaspäevast liituvad koondisega ka välisklubides pallivad mängijad ning algab otsene ettevalmistus EM-valiksarja kaheks esimeseks kohtumiseks. Eesti alustab 2028. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarja 5. novembril võõrsil Serbia vastu ning võõrustab 8. novembril kell 18.00 Tallinnas Kalevi Spordihallis Islandit.

Nädalavahetusel toimuvas laagris osaleb 19 mängijat:

Madis Valk (SK Tapa), Rando Liiskmaa (Käsipalliklubi Käval), Marten Vihvelin (Viimsi HC), Sigmar Seermann (HC Kehra), Karl Kõverik (HC Kehra), Andre Ansip (SK Tapa), Ülljo Pihus (Põlva Käsipalliklubi), Vahur Oolup (HC Tallas), Martin Lepik (HC Kehra), Trivo Vaigurand (SK Tapa), Alvar Soikka (HC Tallas), David Mamporia (HC Kehra), Oskar Luks (HC Kehra), Karlis Kalk (Põlva Käsipalliklubi), Martin Kikkas (HC Kehra), Arno Vare (HC Tallas), Jasper Arnover (Viimsi HC), Karl Roosna (Viljandi HC) ja Aron Sepp (Füchse Berlin, Saksamaa).

02.–08.11.2026 koondisenädalal osalevad:

Väravavahid Armis Priskus (EHV Aue, Saksamaa) ja Madis Valk (SK Tapa); vasakääred Mathias Rebane (Põlva Käsipalliklubi), Sigmar Seermann (HC Kehra) ja Andre Ansip (SK Tapa); joonemängijad Ülljo Pihus (Põlva Käsipalliklubi), Markus Viitkar (HF Karlskrona, Rootsi), Artur Morgenson (Daido Steel, Jaapan) ja Vahur Oolup (HC Tallas); paremääred Martin Lepik (HC Kehra), Trivo Vaigurand (SK Tapa) ja Alvar Soikka (HC Tallas); vasaksisemised David Mamporia (HC Kehra) ja Oskar Luks (HC Kehra); mängujuhid Mihkel Lõpp (Dessau-Roßlauer HV 06, Saksamaa), Hendrik Koks (Club Balonmano Benidorm Foietes, Hispaania) ja Arno Vare (HC Tallas) ning paremsisemised Karl Roosna (Viljandi HC), Ilja Kosmirak (TV Willstätt 08, Saksamaa) ja Dener Jaanimaa (Al Qurain, Kuveit).