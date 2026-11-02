Eesti käsipallikoondis alustab EM-valiksarja raskete katsumustega

Eesti meeste käsipallikoondis alustab sel nädalal 2028. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarja, kus esimestes kohtumistes minnakse vastamisi Euroopa käsipalli tippu kuuluvate riikidega. Neljapäeval, 5. novembril kohtutakse võõrsil Serbiaga ning kolm päeva hiljem võõrustatakse Tallinnas Kalevi Spordihallis Islandit, kes jõudis tänavustel Euroopa meistrivõistlustel nelja parema hulka.

Peatreener Kaj Kekki juhendamisel alustati ettevalmistust juba möödunud nädalavahetusel, kui treeninglaagrisse kogunesid peamiselt Eesti klubides pallivad mängijad ning mitmed perspektiivikad noored. Esmaspäevast liituvad meeskonnaga ka välismaal mängivad koondislased ning algab otsene ettevalmistus kaheks esimeseks valikmänguks.

Eesti kuulub EM-valiksarja kolmandasse alagruppi koos Serbia, Islandi ja Ukrainaga. Alagrupi kaks paremat tagavad pääsu finaalturniirile, lisaks jõuavad 2028. aasta Euroopa meistrivõistlustele kaheksa alagrupi peale neli paremat kolmanda koha saavutanud meeskonda.

Esimeseks vastaseks on Serbia, kes võitis 2012. aastal kodustel Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali ning on sellest ajast osalenud kõikidel EM-finaalturniiridel. Kuigi serblased pidid tänavustel Euroopa meistrivõistlustel leppima 19. kohaga, kuulub nende koosseisu jätkuvalt kõrgel tasemel mängivaid pallureid.

Kekki tunnistas, et Serbia täpne koosseis ei ole talle veel teada, kuid sellest hoolimata on vastaste kvaliteet selge. Peatreeneri hinnangul ootab Eestit võõrsil ees füüsiliselt väga raske kohtumine, kus tuleb leida võimalusi vastase tugevuste tasakaalustamiseks oma mängu kiiruse ja liikumisega.

"Serbia on väga kvaliteetne meeskond ja koduväljakul on sellise kvaliteediga riigi vastu alati raske. Füüsiliselt võib vahe olla suur, kuid peame püüdma kasutada oma kiirust ja selle kaudu eeliseid leidma," selgitas Kekki. "Ehk väike võimalus võib meil ka leiduda selles, et erinevalt Islandist võib Serbia tulla meid siiski veidike alahindama."

Eesti ja Serbia kohtumine peetakse neljapäeval, 5. novembril Novi Sadis. Avavile kõlab kell 16.30 kohaliku aja järgi.

Kui Serbia vastu tuleb Eestil otsida võimalusi füüsiliselt võimsa vastasega toime tulla, siis pühapäevane kodumäng Islandiga võib kujuneda veelgi keerulisemaks katsumuseks. Islandi koondis lõpetas tänavused Euroopa meistrivõistlused neljanda kohaga. Meeskonna koosseisu kuulub arvukalt Saksamaa Bundesligas ja Meistrite liigas mängivaid pallureid, mistõttu on tegemist ühe tugevaima koondisega, kes viimastel aastatel Eestis mängimas käinud.

Ka Kekki ei varja, et islandlaste tase on äärmiselt kõrge ning Eesti võimalused on favoriidi vastu piiratud. "Peame olema realistlikud. Island tuli Euroopa meistrivõistlustel neljandaks ning nende mängijad pallivad Euroopa tippliigades. Meie võimalused on väikesed, aga peame võitlema iga palli eest, tegema nii kaitses kui ka rünnakul kõik endast oleneva ja vaatama, kuhu see meid viib," rääkis Kekki.

Novembrikuisteks kohtumisteks on koondisesse kutsutud 19 mängijat, kellest mitmed teenivad leiba välismaa klubides. Teiste seas kuuluvad nimekirja Saksamaal pallivad Armis Priskus, Mihkel Lõpp ja Ilja Kosmirak, Hispaanias tegutsev Hendrik Koks ning Jaapani kõrgliigasse kuuluv Artur Morgenson.

Üks koondise kogenumaid mängijaid on Kuveidis palliv Dener Jaanimaa, kelle pika rahvusvahelise karjääri jooksul kogutud kogemustel on meeskonna jaoks oluline väärtus. Kekki sõnul ei saa koondise koosseisu valides arvestada ainult sportliku tasemega.

Mitmed mängijad, kes võiksid oma oskuste poolest rahvuskoondisesse kuuluda, on erinevatel põhjustel seekordsetest mängudest kõrvale jäänud. Seetõttu peab peatreener oluliseks ka nooremate mängijate järkjärgulist kaasamist, et koondisel oleks tulevikus piisavalt valikuvõimalusi kõigil positsioonidel.

2028. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniir toimub 13.–30. jaanuaril Hispaanias, Portugalis ja Šveitsis. Lisaks korraldajariikidele on koha 24 meeskonna seas juba kindlustanud valitsev Euroopa meister Taani.

Pärast novembrikuiseid kohtumisi Serbia ja Islandiga jätkub valiksari 2027. aasta märtsis, kui Eestit ootavad ees kaks mängu Ukrainaga. Mais võõrustatakse Serbiat ning viimases voorus kohtutakse võõrsil Islandiga.

Eesti meeste koondise EM-valikmängud novembris:

5. november kell 16.30 (kohalik aeg) Serbia Serbia – Eesti

8. november kell 18.00 Kalevi Spordihall Eesti – Island

Eesti meeste koondis:

väravavahid Armis Priskus (EHV Aue, Saksamaa) ja Madis Valk (SK Tapa); vasakääred Mathias Rebane (Põlva Käsipalliklubi), Sigmar Seermann (HC Kehra) ja Andre Ansip (SK Tapa); joonemängijad Ülljo Pihus (Põlva Käsipalliklubi), Artur Morgenson (Daido Steel, Jaapan) ja Vahur Oolup (HC Tallas); paremääred Martin Lepik (HC Kehra), Trivo Vaigurand (SK Tapa) ja Alvar Soikka (HC Tallas); vasaksisemised David Mamporia (HC Kehra) ja Oskar Luks (HC Kehra); mängujuhid Mihkel Lõpp (Dessau-Roßlauer HV 06, Saksamaa), Hendrik Koks (Club Balonmano Benidorm Foietes, Hispaania) ja Arno Vare (HC Tallas) ning paremsisemised Karl Roosna (Viljandi HC), Ilja Kosmirak (TV Willstätt 08, Saksamaa) ja Dener Jaanimaa (Al-Qurain, Kuveit).

Peatreener: Kaj Kekki, Treener: Janar Mägi, Võistkonna juht: Priit Allikivi Füsioterapeudid: Margus Parts ja Allar Lamp