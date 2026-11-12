Ojakäär pääses USA üliõpilasliiga finaalturniirile
Oliver Ojakäär ei pääsenud California regionaalse turniiri kaudu NCAA (USA üliõpilasspordi katusorganisatsioon) tennise individuaalsetele meistrivõistlustele, kuid pääs poolfinaali lisaturniiril tagas talle ikkagi koha.
Baylori ülikooli väljakutel peetud turniiril nimega Men's Central Sectional Championship jõudis Ojakäär poolfinaali ja sellest piisas, sest neli paremat said edasi NCAA meistrivõistlustele, vahendab Tennisnet.ee.
Otsustavas mängus alistas Ojakäär 7:6, 6:1 hispaanlase Tito Chavezi, kes maailma edetabelis paikneb temaga üsna lähestikku (vastavalt 1040. ja 1113. koht).
Nimetatud turniiril mängisid USA erinevate piirkondade üliõpilastennisistid, kuid Chavez on Ojakääru Texase Ülikooli naaberosariigist Oklahomast. Ojakäär oli Baylori turniiril asetatud teisena.
NCAA finaalturniir peetakse Georgia osariigis Athensis 17.-22. novembrini.
Toimetaja: Siim Boikov