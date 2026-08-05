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Tartu Ülikool Maks & Moorits täiendas ridu noore ameeriklasega

Korvpall
Keith Palek III
Keith Palek III Autor/allikas: Tartu Ülikool Maks & Moorits
Korvpall

Tartu Ülikool Maks & Moorits korvpallimeeskond täiendas uueks hooajaks koosseisu 23-aastase ja 207 sentimeetri pikkuse ameeriklasest ääremängija Keith Palek III-ga.

Möödunud hooajal mängis Palek NCAA I divisjoni meeskonnas Missouri State Bears, kus kerkis üheks meeskonna liidriks. Ta kogus keskmiselt 17,3 punkti, 6,4 lauapalli ja 3,6 resultatiivset söötu mängu kohta. Tänavu suvel kuulus ta NBA suveliigas New York Knicksi koosseisu.

Enne Missouri State'i siirdumist mängis Palek neli hooaega NCAA II tasemel California University of Pennsylvania eest, kus kogus keskmiselt 12,9 punkti ja 6,3 lauapalli kohtumise kohta.

"Tartu on eduka ajalooga meeskond ja ma tahtsin olla osa võitjate kultuurist. Usun, et suudan meeskonda aidata mitmel erineval viisil, olgu selleks skoorimine, meeskonnakaaslaste leidmine või neile olukordade loomine. Mul on nii endale kui ka võistkonnale kõrged ootused. Kui teeme kõvasti tööd, suudame sel hooajal suuri asju korda saata," ütles Palek.

Lisaks Palekile on Tartu meeskonnal uueks hooajaks lepingud sõlmitud ka Mack Smith-McEweni, Martin Paasoja, Robert Valge, Rando Roosi, Tanel Lepa, Aleksander Oliver Hindi, Rasmus Andre, Omar El-Sheikhi, Rauno Nurgeri, Chris Maidohi ja Vladyslav Sinnikuga.

Peatreenerina jätkab Aivar Kuusmaa ning hooaja ettevalmistusega alustatakse 10. augustil.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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