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Tartu Ülikooli korvpallimeeskond täiendas koosseisu Pärnu põhimehega

Korvpall
Aleksander Oliver Hint.
Aleksander Oliver Hint. Autor/allikas: Pärnu Transcom.
Korvpall

Tartu Ülikool Maks & Moorits korvpallimeeskond sõlmis lepingu 26-aastase ja 199 sentimeetri pikkuse ääremängija Aleksander Oliver Hindiga.

Möödunud hooajal Pärnu Transcomi ridades põhirotatsiooni kuulunud Hint soovib Tartus teha järgmise sammu oma karjääris. "Tartuga liitumine tundus ainuõige otsusena, kuna korvpallurina soovin alati areneda ja saavutada parimaid võimalikke tulemusi. Ootan huviga algavat hooaega ja uute treenerite käe all mängimist. Eesmärk on Tartu särgis teha järjekordne samm karjääris edasi, aidata tiim võitudeni ning kindlasti tiitel Tartusse jätta," ütles Hint.

Lõppenud hooajal tõi Hint Eesti-Läti korvpalliliigas keskmiselt 7 punkti ja 4,7 lauapalli mängu kohta. Koduse meistriliiga play-off mängudes kogunes tema arvele keskmiselt 10,2 punkti ja 6,8 lauapalli. Varasemalt on ta Eesti kõrgliigas esindanud Viimsi ja Tallinna Kalevi meeskondi. 

Tartu Ülikool Maks & Mooritsal on tänase seisuga lisaks Hindile uueks hooajaks lepingud olemas Martin Paasoja, Rasmus Andre ja Robert Valgega. Meeskonna juhendamist jätkab peatreener Aivar Kuusmaa. 

Toimetaja: Henrik Laever

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