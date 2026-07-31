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Tartu Ülikooli korvpalliklubi edutas kasvandiku esindusmeeskonda

Korvpall
Tanel Lepp.
Tanel Lepp. Autor/allikas: basket.ut.ee
Korvpall

Eesti korvpallimeister Tartu Ülikool Maks & Moorits lisas koosseisu klubi oma kasvandiku, 19-aastase tagamängija Tanel Lepa.

193 sentimeetri pikkune Lepp kuulus viimased kolm hooaega Tartu Ülikooli esiliiga meeskonda. Möödunud hooajal kogus ta esiliigas keskmiselt 9 punkti, 5 resultatiivset söötu ja 3 lauapalli mängu kohta. 

Lepp sõnas, et esindusmeeskonnaga liitumine on tema jaoks väga tähtis verstapost. "Olen kogu oma korvpallitee käinud Tartu Ülikooli Korvpallikoolis, seega on esindusmeeskonnaga liitumine minu jaoks eriline hetk ja täitunud unistus. Olen väga uhke, et saan järgmisel hooajal olla Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonna liige. Väga äge on saada võimalus end meeste seas proovile panna ning õppida iga päev kogenud mängijatelt. Tahan meeskonda tuua palju energiat, anda igas trennis endast maksimumi ning teha oma arengus suure sammu edasi."

Meeskonna mänedžeri Mailis Poki sõnul on klubi jätkusuutlikkuse seisukohalt oluline, et oma kasvandikud jõuaksid meistriliiga tasemele. "Tanel on ehe näide sellest, kuidas meie klubi püramiid töötab. Meie eesmärk on kasvatada noormängijaid, pakkuda neile järjepidevalt arenguvõimalusi ning luua tee noorteklassidest välja esindusmeeskonda. Tanel on selle võimaluse välja teeninud oma töökuse, sihikindluse ja sooviga iga päev paremaks saada. Me usume, et tal on olemas nii iseloom kui ka ambitsioon, et kujuneda heaks korvpalluriks. Nüüd avaneb tal võimalus end proovile panna kõrgeimal kodumaisel tasemel."

Lisaks Lepale on tartlastel uueks hooajaks lepingud olemas tagamängijate Mack Smith-McEweni, Martin Paasoja, Robert Valge ja Rando Roosiga, ääremängijate Aleksander Oliver Hindi, Rasmus Andre ja Omar El-Sheikhiga ning keskmängijate Rauno Nurgeri, Chris Maidohi ja Vladyslav Sinnikuga. 

Meeskonna peatreenerina jätkab Aivar Kuusmaa. Tartu meeskond alustab hooaja ettevalmistusega 10. augustil. 

Toimetaja: Henrik Laever

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