Märt Rosenthal naaseb Tartu Ülikool Maks & Mooritsa ridadesse

193 sentimeetri pikkune Rosenthal on Tartu klubi kasvandik ning kuulus esindusmeeskonda aastatel 2015–2019 ja 2021–2024. Hooajal 2024/2025 mängis ta Poola kõrgliigaklubis Stal Ostrów Wielkopolski ning möödunud hooajal esindas BC Kalev/Cramot.

"Minu jaoks tähendab see palju, kuna Tartu on alati olnud mu kodulinn ja ootan uuesti Tartus mängimist väga. Ootused uueks hooajaks on jõuda igas liigas nii kõrgele kui võimalik ja kaitsta Eesti meistritiitlit," ütles Rosenthal.

Praegu taastub tagamängija põlveprobleemist ning loodab meeskonna treeningutega liituda septembri alguses.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa mänedžeri Mailis Poki sõnul on Rosenthal meeskonna tagaliinile oluline täiendus.

"Rosenthal on meie klubi süsteemis üles kasvanud ja meil on hea meel, et ta on jõudnud ringiga kodulinna tagasi. Märt on intelligentne ja võitlejahingega mängija ning tugevdab kahtlemata meie tagaliini," sõnas Pokk.

Rosenthali liitumisega on Tartu meeskonna komplekteerimine jõudnud lõpusirgele. Lisaks Rosenthalile kuuluvad uue hooaja koosseisu tagamängijad Mack Smith-McEwen, Martin Paasoja, Robert Valge, Rando Roos ja Tanel Lepp, ääremängijad Yevhen Kaziuk, Aleksander Oliver Hint, Rasmus Andre, Keith Palek III ja Omar El-Sheikh ning keskmängijad Rauno Nurger, Chris Maidoh ja Vladyslav Sinnik.

Meeskonna peatreenerina jätkab Aivar Kuusmaa.