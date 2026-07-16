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Valanciunas lõpetas NBA-karjääri ja liitus Žalgirisega

Korvpall
Jonas Valanciunas
Jonas Valanciunas Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Korvpall

Leedu korvpallur Jonas Valanciunas lõpetas 14 hooaega kestnud NBA-karjääri ning sõlmis kaheaastase lepingu kodumaa tippklubi Kaunase Žalgirisega.

BasketNewsi ajakirjanik Donatas Urbonas teatas kolmapäeval, et 34-aastane keskmängija on lepingu ametlikult allkirjastanud. Nii naaseb Valanciunas Euroopasse esimest korda pärast 2012. aastat.

Valanciunase tulevik oli küsimärgi all pärast seda, kui Denver Nuggets temast suvel loobus. Kuigi esialgu lükati ümber teated tema võimalikust siirdumisest Euroopasse, jätkab kogenud leedulane siiski karjääri Euroliigas mängivas Žalgirises.

2011. aasta NBA draft'i viienda valikuna Toronto Raptorsisse siirdunud Valanciunas kuulus maailma tugevaimas korvpalliliigas lisaks Raptorsile veel Memphis Grizzliesi, New Orleans Pelicansi, Washington Wizardsi ja Denver Nuggetsi ridadesse.

Möödunud hooajal mängis Valanciunas Nuggetsi eest 65 kohtumises ning kogus keskmiselt 8,7 punkti, 5,1 lauapalli ja 1,2 korvisöötu. Väljakult tabas ta 58,2 protsenti visetest.

Karjääri jooksul pidas Valanciunas NBA-s 937 põhihooaja kohtumist, mille jooksul kogus keskmiselt 13,1 punkti ja 9,3 lauapalli mängu kohta. Ta jõudis viis korda ka play-off'i, kuid NBA meistritiitlini ei küündinud.

Nüüd jätkub Leedu koondise keskmängija karjäär kodumaal Kaunase Žalgirises, kellest saab uuel hooajal üks Euroliiga nimekamaid täiendusi.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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