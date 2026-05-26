Drelli koduklubi vormistas mai alguses pooleli jäetud mängus võidu

Eesti korvpallikoondislase Henri Drelli koduklubi Badalona Joventut pidi teisipäeval mängima ainult 20 minutit, et Hispaania kõrgliigas võidulisa teenida. Kristian Kullamäe ja Lietkabelis pidid Leedu kõrgliiga poolfinaalis Kaunase Žalgirise paremust tunnistama.

Badalona võõrustas 2. mail koduses kõrgliigas Malaga Unicajat, kuid kohtumine jäeti poolajapausil tabloo rikke tõttu pooleli. Badalona oli selleks ajaks soliidse panuse toel saavutanud 20-punktilise edu ning jätkas teisipäeval sarnases hoos, vormistades kindla 95:74 (25:18, 28:15, 29:22, 13:19).

Drell viskas mai alguses avapoolajal üheksa punkti ja haaras ühe lauapalli, mängu lõpuks kogunes ta arvele 13 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 3/3, vabavisked 2/3) ja kolm lauapalli. Simon Birgander viskas võidumängus samuti 13 punkti, resultatiivseim oli 17 silma kogunud Jabari Parker.

Badalonal on jäänud sel hooajal pidada ainult üks kohtumine, play-off'i koht on 22 võidu ja 11 kaotusega kindel. Sander Raieste ja Murcia on liigatabelis 24 võidu ja üheksa kaotusega teisel kohal, ka neil on jäänud mängida üks mäng.

Kristian Kullamäe ja Lietkabelis pidasid Leedu kõrgliiga poolfinaalseerias maha esimese mängu Kaunase Žalgirisega, aga Leedu korvpalli lipulaev teenis kodupubliku ees 85:75 (21:20, 21:20, 21:18, 22:17) võidu.

Eestlane veetis platsil pea 29 minutit, mille jooksul viskas 14 punkti (kahesed 4/9, kolmesed 2/7), haaras neli lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu ja tegi kaks vaheltlõiget. Lietkabelise meestest viskas temast enam punkte vaid Jamel Morris, kelle arvele jäi 15 silma. Žalgirise resultatiivseim oli dünaamiline Sylvain Francisco, kes viskas 20 punkti ja jagas kuus korvisöötu.

Seeria teine mäng toimub neljapäeval Lietkabelise koduparketil, finaalikoha lunastamiseks on vaja kolme võitu.