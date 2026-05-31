Kullamäe resultatiivne esitus ei päästnud Lietkabelist lõplikust kaotusest

Kristian Kullamäe. Autor/allikas: BC Lietkabelis Panevėžys/Facebook
Eesti korvpallikoondise mängujuht Kristian Kullamäe kerkis Leedu kõrgliiga poolfinaalis oma koduklubi kõige resultatiivsemaks mängijaks, aga Kaunase Žalgiris tagas kolmanda järjestikuse võiduga koha finaalis.

Seeria esimesed kaks kohtumist kaotanud Lietkabelis rändas kolmandaks mänguks võõrsile ning jäi avapoolajal tagaajaja rolli, riietusruumidesse mindi Žalgirise 56:47 eduseisul. Kolmandal veerandil asus Leedu lipulaev juhtima 13 punktiga, aga Lietkabelis püsis seejärel veel mängus ja vähendas otsustaval veerandil vahe kolmele silmale.

Paraku ei õnnestunud oma hooaega pikendada ning Žalgiris teenis 103:93 (29:27, 27:20, 19:21, 28:25) võidu, mis viis 25-kordse meisterklubi taas finaali.

Kullamäe veetis platsil 28 ja pool minutit, mille jooksul viskas 22 punkti (kahesed 3/8, kolmesed 4/7, vabavisked 4/4), haaras viis lauapalli, jagas neli tulemuslikku söötu ja tegi ühe vaheltlõike. Lisaks ei teinud eestlane ühtegi pallikaotust. Üleplatsimees oli Žalgirise mängija Moses Wright, kelle arvele jäi 25 punkti ja viis lauapalli. Ažuolas Tubelis tegi võidumängus 20 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli.

Lietkabelis sai põhiturniiril 15 võidu ja 17 kaotusega viienda koha, veerandfinaalis alistati Šiauliai kaks-null.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

