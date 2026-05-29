Kullamäe klubi ei suutnud pärast poolajapausi Žalgirise kannul püsida

Kristian Kullamäe Autor/allikas: BC Lietkabelis Panevėžys
Eesti korvpallur Kristian Kullamäe koduklubi Panevežyse Lietkabelis kaotas Leedu kõrgliiga poolfinaali teise kohtumise kodus Kaunase Žalgirisele 75:95 (19:20, 17:22, 20:32, 19:21).

Kui esimese poolaja kaotas Lietkabelis kuue silmaga, siis kolmandal veerandajal tegi favoriit Žalgiris selge vahe sisse ja Panevežyse meeskond enam mängu tagasi ei saanud.

Kullamäe viibis platsil 31 minutit ehk kaugem kui keegi teine oma võistkonnast. Ta viskas 14 punkti (kahesed 4/8, kolmesed 2/8), võttis neli lauapalli, andis kaks resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike ja kaotas neli korda palli.

Kodumeeskonna mängijatest oli temast resultatiivsem üksnes ameeriklane Jamel Morris, kelle kontosse kogunes 15 punkti. Võitjate ridades hiilgasid aga Sylvain Francisco 27 ja Azuolas Tubelis 24 silmaga.

Žalgiris on kaotanud nüüd seeria kaks esimest kohtumist. Paar päeva varem toimunud avamängus jäädi võõrsil alla kümne punktiga. Kolmas mäng peetakse pühapäeval, 31. mail Kaunases. Žalgirise edu korral jääb see ka seeria viimaseks.

Toimetaja: Siim Boikov

