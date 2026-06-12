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Žalgiris tuli 26. korda Leedu korvpallimeistriks

Korvpall
Kaunase Žalgiris.
Kaunase Žalgiris. Autor/allikas: BC Žalgiris Kaunas﻿/Facebook
Korvpall

Kaunase Žalgiris alistas Leedu meistrivõistluste finaalseerias kolmandat korda Utena Juventuse ja krooniti 26. korda riigi meistriks.

Žalgiris võitis finaalseeria kaks esimest mängu tulemustega 107:75 ja 100:69 ning teenis reede õhtul kolmandas mängus samuti kindla võidu numbritega 95:77 (28:18, 22:21, 21:17, 24:21). Võitjate resultatiivseimad olid Dustin Sleva ja Moses Wright, kes viskasid vastavalt 19 ja 15 punkti. Sylvain Francisco toetas 13 punktiga ning kinnitas lõpusireeni järel, et pidas oma viimase mängu Žalgirise särgis.

Kogu hooaja vältel vaid ühe mängu kaotanud Žalgiris krooniti Leedu meistriks teist aastat järjest. Ainus kaotus tuli vastu võtta oktoobris Kristian Kullamäe koduklubilt Panevežyse Lietkabeliselt.

Žalgiris on alates 1993. aastast võitnud kodustel meistrivõistlustel 26 kulda, kuus hõbedat ja ühe pronksi. Juventus sai 2015. teenitud pronksmedali kõrvale esimese hõbemedali.

Pronksiseerias on Kullamäe ja Lietkabelis kolme mängu järel Klaipeda Neptunase vastu kokkuvõttes üks-kaks kaotusseisus. Kolme võiduni peetava seeria neljas kohtumine toimub laupäeval Panevežyses.

Toimetaja: Henrik Laever

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