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Tilk ei saanud esimeses sõidus vedama, aga teises enam pidama

Motosport
Foto: Kuvatõmmis
Motosport

Eesti meeskond teenis pühapäeval Prantsusmaal Ernees lõppenud Rahvuste motokrossil 12. koha. Eelmisel aastal lõpetas Eesti 13. positsioonil.

Pühapäevases teises sõidus saavutas Kaarel Tilk 26. koha, kolmandas sõidus kerkis ta 37. positsioonilt 29. kohale. "Esimene sõit ei saanud vedama, teine sõit ei saanud pidama!" tõdes Tilk ERR-iga rääkides. "Esimeses stardikurvis kukkumine ja pärast üks käpuli käimine veel tegi natuke raskemaks asja, aga selle tehnilise raja peal võib rahul olla."

"Mõned raskemad kohad tehti kolmandaks sõiduks siledaks, aga lõpupoole kuivatas päike juba nii hullult, et hüppenukid läksid nii libedaks, seal pidi tagasi hoidma. Üldpildis oli rada väga hea. Sellisel võistlusel võib kõike juhtuda. Motokross: kõigil juhtub, vahepeal õnnestub, vahepeal mitte," võttis Tilk pühapäeva kokku.

Oma võistlusele andis Rahvuste krossi debütant hindeks neli miinusega ning tõdes, et motivatsiooni jagub, et edaspidi igal sügisel valikusse mahtuda. "See on kõige ägedam üritus, kus ma kunagi käinud olen. See on asi, mida soovitan igal vähegi krossifännil vaatama tulla!" ütles ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

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