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USA korvpallinaiskond sõidab MM-ile Clarki, Bueckersi ja Wilsoniga

Korvpall
Paige Bueckers ja Caitlin Clark WNBA Tähtede mängul
Paige Bueckers ja Caitlin Clark WNBA Tähtede mängul Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

Tiitlikaitsja USA kinnitas koosseisu kuu aja pärast Saksamaal algavateks korvpalli naiste maailmameistrivõistlusteks. Ameeriklannad lendavad Euroopasse parima võimaliku koondisega.

Viimasel neljal korral maailmameistriks kroonitud USA koosseisu kogenumateks mängijateks on A'ja Wilson ja Breanna Stewart, kes on kahe peale võitnud kuus WNBA kõige väärtuslikuma mängija auhinda ning nimetatud parimaks mängijaks nii MM-il kui olümpiamängudel.

Oma tiitlivõistluste debüüdi teevad Saksamaal USA uue põlvkonna staarid Caitlin Clark, Paige Bueckers, Angel Reese ja Aliyah Boston, lisaks neile kuuluvad koosseisu veel Napheesa Collier, Chelsea Gray, Kelsey Plum, Jackie Young, Kahleah Copper ning Rhyne Howard ehk ameeriklannad osalevad MM-il parimas võimalikus koosseisus.

"Koosseis 12 nimele vähendada on osutunud pikaks protsessiks, mis annab tunnistust sellest, kui talendikas korvpalliriik me oleme," sõnas koondise peatreener Kara Lawson pressiteate vahendusel. "Need 12 nime on oma esituste ja stabiilsusega koha koondises välja teeninud, olen väga elevil, et nendega koostööd teha."

Plum, Stewart ja Wilson kuulusid juba 2018. aasta kuldsesse MM-koondisesse, neli aastat tagasi lisandusid neile ka Gray ja Copper. Kaks aastat tagasi Pariisi olümpial mahtusid võistkonda ka Collier ja Young.

Naiste MM toimub Berliinis 4.-13. septembrini, WNBA paneb 31. augustist hooaja 17 päevaks pausile. Suursoosik USA kuulub D-alagruppi Tšehhi, Itaalia ja Hiinaga; A-alagruppi kuuluvad Jaapan, Hispaania, Saksamaa ja Mali, B-alagruppi Ungari, Lõuna-Korea, Nigeeria ja Prantsusmaa ning C-gruppi Belgia, Austraalia, Puerto Rico ja Türgi.

13. septembril toimuvast finaalist teeb ülekande ka ETV2.

Toimetaja: Anders Nõmm

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