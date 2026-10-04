TalTechil ei tekkinud Viimsiga raskusi

TalTech tegi Viimsis ligi 500 pealtvaataja ees asjad sisuliselt kindlaks avapoolajaga, kui esimesed kaks veerandaega võideti 24:15 ja 21:14. Teisel poolajal külalismeeskonna edu enam kahekohalisest punktisummast väiksemaks ei kahanenud.

52-protsendiliselt viskeid tabanud TalTechi eest said korralikult mänguaega 11 meest, neist 13 punktini jõudsid Tormi Niits ja Jorgen Rikberg. 20 pallikaotust teinud Viimsi resultatiivseim oli 14 punkti visanud ja seitse lauapalli võtnud Karl Gustav Jurtšenko.

Keila tegi teise poolaja alguses kodusaalis 9:0 vahespurdi ja kahandas kümnepunktilise kaotusseisu minimaalseks, kolmanda veerandaja lõpuks jõuti ka viigini ja visati otsustava perioodi kaks esimest punkti, aga see jäi ka Keila viimaseks eduseisuks. Seisul 69:69 viskas Läti klubi seitse punkti järjest ja edu enam käest ei andnud.

Jordan Tillmon lõpetas mängu 22 punkti ja 11 lauapalliga, Peteris Salmins toetas teda 15 punkti ja 12 lauapalliga. Läti Ülikooli ridades jõudsid kahekohalise punktisummani kuus ja kaksikduublini samuti kaks meest, Patrick Hayes kogus 17 punkti ja 13 lauapalli.