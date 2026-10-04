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Avasõidu kaheksas koht rõõmustas Talvikut: nii kõrgeid eesmärke polnudki

Motosport
Foto: Kuvatõmmis
Motosport

Eesti koondis parandas oma mullust tulemust Rahvuste krossil, kui saavutas tänavu Prantsusmaal Ernees 12. koha.

Jörgen-Matthias Talviku, Sebastian Leoki ja Kaarel Tilgi tulemuste põhjal kogus Eesti 109 punkti. Esikohale tuli Belgia meeskond koosseisus Lucas Coenen, Sacha Coenen ja Liam Everts, kes kogusid 23 punkti. Eesti koondise päeva parima tulemuse sõitis välja Talviku, kes lõpetas avasõidu kaheksandana.

"Olen esimese sõiduga väga rahul," kinnitas Talviku ERR-iga rääkides." Ei saanud kõige paremat lähet ja mind sõideti natuke karpi kinni ka, aga suutsin esimesel ringil rajal väga häid valikuid teha. Suutsin tükk maad sõita viiendal kohal, aga olin väga rahul just sellega, et kui eile suutsin ees sõita märksa vähem, siis täna oli see aeg pikem. Tundsin ennast ees mugavalt, sõitsin hästi. Lõpus läks sõit kinnisemaks, aga esikümme oli minu kohta üle ootuste, nii kõrged eesmärgid polnud."

Teist sõitu alustas Talviku (Fantic) 26. kohalt, tõusis vahepeal 21. positsioonile, kuid langes seejärel mõne koha võrra tagasi. Sõidu keskel tuli ka kukkumine, millega kaotas ta veel neli-viis kohta, ning lõpuks lõpetas Talviku 23. kohal. Sealjuures tuli võidelda ka tehniliste muredega.

"Juba prooviringil tundsin, et esipiduril on midagi viga. Hüpata ei julgenud, sest esiots tahtis õhus kinni jääda. Väga ebameeldiv oli sellise tundega starti minna, kui ei tea, kas esimesel hüppel õhus ratas keerleb või mitte," tõdes Talviku. "Lõi natuke rütmist välja, suutsin mõned möödumised teha, aga pean sellistes kuivanud raja oludes sõitmist harjutama. Asjad ei juhtugi üleöö. Kõige parem ei olnud, aga võtame positiivse kaasa."

Eesti kogus kolme sõiduga 109 punkti ja lõpetas Rahvuste motokrossi 12. kohal. Rahvuste krossil on Eesti järjepidevalt osalenud juba 33 aastat. "Õpime, üritame paremini. See aasta Eesti 12., üks koht parem kui eelmisel aastal: eesmärk sai ilusti täidetud . Muidugi ei saa unustada ka eelmist võistluspäeva, kui sõitsime end kindlalt finaali," võttis Talviku nädalavahetuse kokku.

Toimetaja: Anders Nõmm

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