Caitlin Clark säras MM-debüüdil ajaloolise kaksikduubliga

Neljal viimasel korral naiste korvpalli maailmameistriks kroonitud USA alustas tänavust turniiri Berliinis kindla võiduga, kui oli avamängus Hiinast üle 94:61.

Eelmisel MM-il finaalis Hiina 83:61 alistanud ameeriklannad panid reedel oma paremuse maksma juba avaveerandil, mis võideti 27:14. Mänguaega jagus kõigile: kõik 12 väljakul käinud koondislast veetsid platsil vähemalt 12 minutit.

USA üks tähtmängijaid Caitlin Clark kogus oma MM-debüüdil 14 punkti ja 11 resultatiivse sööduga kaksikduubli. Sealjuures sai temast alles kaheksas naine, kes MM-il jõudnud kümne korvisööduni, aga esimene, kes teinud seda ilma ühegi pallikaotuseta.

14 punkti kogusid ka teine noorema põlvkonna staar Paige Bueckers ja neli kaugviset tabanud tagamängija Rhyne Howard, kogenud Jackie Young panustas 12 punktiga. Kõik ameeriklannad said reedel käe valgeks. USA jaoks jätkub MM pühapäeval kohtumisega Itaalia vastu.

Medalisoosikutest alustas MM-i võidukalt ka Austraalia, kes oli oma avamängus 70:54 üle Puerto Ricost. Stephanie Talbot viskas 19 punkti, WNBA tiimis Dallas Wings Bueckersi naiskonnakaaslaseks olev Alanna Smith lisas vaid 12 minutiga kümme punkti, kaheksa lauapalli, kaks korvisöötu ning nii ühe viskeblokeeringu kui vaheltlõike.

ERR teeb korvpalli naiste MM-finaalturniiri otsustavast faasist viis otseülekannet alates 8. septembrist. Maailmameister selgub 13. septembril.