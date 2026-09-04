X!

Caitlin Clark säras MM-debüüdil ajaloolise kaksikduubliga

Korvpall
Caitlin Clark MM-il mängus Hiina vastu
Caitlin Clark MM-il mängus Hiina vastu Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Neljal viimasel korral naiste korvpalli maailmameistriks kroonitud USA alustas tänavust turniiri Berliinis kindla võiduga, kui oli avamängus Hiinast üle 94:61.

Eelmisel MM-il finaalis Hiina 83:61 alistanud ameeriklannad panid reedel oma paremuse maksma juba avaveerandil, mis võideti 27:14. Mänguaega jagus kõigile: kõik 12 väljakul käinud koondislast veetsid platsil vähemalt 12 minutit.

USA üks tähtmängijaid Caitlin Clark kogus oma MM-debüüdil 14 punkti ja 11 resultatiivse sööduga kaksikduubli. Sealjuures sai temast alles kaheksas naine, kes MM-il jõudnud kümne korvisööduni, aga esimene, kes teinud seda ilma ühegi pallikaotuseta.

14 punkti kogusid ka teine noorema põlvkonna staar Paige Bueckers ja neli kaugviset tabanud tagamängija Rhyne Howard, kogenud Jackie Young panustas 12 punktiga. Kõik ameeriklannad said reedel käe valgeks. USA jaoks jätkub MM pühapäeval kohtumisega Itaalia vastu.

Medalisoosikutest alustas MM-i võidukalt ka Austraalia, kes oli oma avamängus 70:54 üle Puerto Ricost. Stephanie Talbot viskas 19 punkti, WNBA tiimis Dallas Wings Bueckersi naiskonnakaaslaseks olev Alanna Smith lisas vaid 12 minutiga kümme punkti, kaheksa lauapalli, kaks korvisöötu ning nii ühe viskeblokeeringu kui vaheltlõike.

ERR teeb korvpalli naiste MM-finaalturniiri otsustavast faasist viis otseülekannet alates 8. septembrist. Maailmameister selgub 13. septembril.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

19:42

Caitlin Clark säras MM-debüüdil ajaloolise kaksikduubliga

17:56

Bigbank/Kalev täiendas ridu Islandil mänginud ameeriklasega

03.09

FIBA uurib võimalusi Venemaa ja Valgevene koondised ja klubid taas platsile tuua

03.09

NBA karistas Los Angeles Clippersit suure trahvi ja talendikorje piiranguga

02.09

Bigbank/Kalev sõlmis lepingu Carlos Jürgensiga

01.09

Eesti kohtunik Männiste vilistab naiste korvpalli MM-il

01.09

Monaco korvpallitiim mängib sel hooajal Prantsusmaa kolmandas liigas

01.09

Türgi korvpallikoondis lunastas esimesena pileti MM-ile

31.08

Korvpalliekspert: rahvuskoondisel oleks käratajat vaja

31.08

Leedu sai MM-valiksarjas raske, kuid vajaliku võidu

31.08

Pärnu korvpalliklubi sai paika oma viimase lüli

30.08

Raieste: poolajani kannatasime ära, siis rong lahkus jaamast ja meie jäime rongist maha

30.08

Henri Drell: vabandan Eesti rahva ees, te võite mind risti lüüa

30.08

Rannula: kui rünnakul asjad ei õnnestu, siis meil läheb laadaks ära

30.08

Eesti korvpallikoondis sai kodusaalis Soomelt kindlalt lüüa

videod

sport.err.ee uudised

21:06

Laupäeval selguvad Kulbilohus rallikrossi Eesti meistrid

20:41

Premium liiga kuu parimad tulevad Tartu Tammekast

19:59

Kindla võidu saanud Lajal pääses Nadali akadeemias poolfinaali

19:42

Caitlin Clark säras MM-debüüdil ajaloolise kaksikduubliga

18:48

Eesti võrkpallikoondis alistas viiegeimilise mängu järel Läti

17:56

Bigbank/Kalev täiendas ridu Islandil mänginud ameeriklasega

17:31

"Spordipühapäev" teeb eelvaate võrkpalli EM-ile

16:57

Gasly jäi teist korda Monaco GP pjedestaalikohata

16:19

Errit ja Kuusik piirdusid MK-etapil ühe mänguga

15:53

Eesti saadab sõudmise U-23 EM-ile kaks paatkonda

15:21

Saalikoondis kohtub rahvusvahelisel turniiril Montenegro ja Rumeeniaga

14:44

Aron sai Itaalia GP vabatreeningul kirja kümnenda aja

14:18

Elva suutis kaheksakesi eduseisust kinni hoida

13:46

Eesti golfiseenioridel libises EM-medal viimasel päeval käest

13:10

Rangluu murdnud Johnston Tšiilis kaarti ei loe

loetumad

02.09

Alusalu üllatas kollektsionäär Niinemetsa: see on mind ammu kripeldanud

03.09

MM-sarja sisenev rallivõistkond tuleb oma mootoriga

03.09

Lajal pääses Nadali akadeemias raske võiduga edasi

03.09

Meeste võrkpallikoondis sai kindla võidu Slovakkia üle

10:57

Venemaa kaebas rahvusvahelise hokiliidu otsuse CAS-i edasi

11:31

Kokaiini tarvitanud Kyrgios sai lühikese võistluskeelu

03.09

Neel ja Olmos alistasid USA lahtistel asetusega paari

09:49

Maagilise Monfilsi slämmikarjäär sai New Yorgis lõpu

03.09

Antonelli lükatakse Monzas stardirivi lõppu

03.09

Jaspar Vaher stardib koos uue kaardilugejaga Itaalias asfaldirallil

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo