Paraguays juhib Sami Pajari

Pühapäeva esimese katsega õnnestus Fourmaux'l Evansist 1,6 sekundiga mööduda. Teise katsega kasvatas ta edu kõmri ees 3,1 sekundile. Katsevõidud kuulusid Sebastien Ogier'le (Toyota) ja Oliver Solbergile (Toyota).

Laupäeva järel juhtis võistlust Sami Pajari (Toyota), kes edestas 24,1 sekundiga Hayden Paddonit (Hyundai), 56,3 sekundiga Elfyn Evansit (Toyota) ja 59,6 sekundiga Adrien Fourmaux'd (Hyundai).

Autoralli maailmameistrivõistluste sarja hooaja 11. etapil Paraguais on kavas viimane võistluspäev, kus tuleb läbida viis kiiruskatset.

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