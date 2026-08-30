Paraguays juhib Sami Pajari
Autoralli maailmameistrivõistluste sarja hooaja 11. etapil Paraguais on kavas viimane võistluspäev, kus tuleb läbida viis kiiruskatset.
Laupäeva järel juhtis võistlust Sami Pajari (Toyota), kes edestas 24,1 sekundiga Hayden Paddonit (Hyundai), 56,3 sekundiga Elfyn Evansit (Toyota) ja 59,6 sekundiga Adrien Fourmaux'd (Hyundai).
Pühapäeva esimese katsega õnnestus Fourmaux'l Evansist 1,6 sekundiga mööduda. Teise katsega kasvatas ta edu kõmri ees 3,1 sekundile. Katsevõidud kuulusid Sebastien Ogier'le (Toyota) ja Oliver Solbergile (Toyota).
Toimetaja: Siim Boikov