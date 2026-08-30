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Federer kuulsuste hallis: aitäh, et jagasite minuga seda imelist teekonda

Tennis
Roger Federer
Roger Federer Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

20-kordne slämmivõitja Roger Federer nimetati laupäeval Rhode Islandi osariigis Newportis toimunud tseremoonial tennise kuulsuste halli.

Šveitsi tenniselegend veetis kuulsusrikka karjääri jooksul 310 nädalat maailma esireketina ning võitis ATP tasemel 103 turniiri, sealhulgas kaheksa Wimbledoni, kuus Austraalia lahtiste ja viis USA lahtiste slämmitiitlit ning ühe Prantsusmaa lahtiste trofee.

"See on üks mu elu auväärsemaid hetki. Nad nimetasid selle kuulsuste halliks, aga kuulsus ei olnud kunagi eesmärgiks," sõnas Federer laupäevasel auhinnatseremoonial. "Minu eesmärk oli veeta oma elu tehes midagi, mida armastan; inimestega, kes armastavad seda sama palju kui mina."

Oma kõnes meenutas Federer lapsepõlve Šveitsis pallipoisina. "Seisan vastu tagaseina, käed selja taga, silmad pallil. Ma ei unusta iial, kuidas mäng sealt vaadates mulle tundus. Mängijatele nii lähedal seismine, neile palli ja rätiku andmine, nende võitluse vaatamine oli äärmiselt põnev. Mäletan, et järgmisel hommikul polnud mul jalgu all: päev otsa seismine on raske töö," jätkas Federer.

"Tennis tähendas minu jaoks kõike. Mitte ainult mängimine ja võitmine, vaid millegi uue loomine," ütles tenniselegend, kes muutus oma treenereid, arste ja perekonda tänades emotsionaalseks.

"Tennisest sai mu elu. Mu ema töötas täiskohaga, aga leidis aega, et organiseerida mu trenne, mind võistlustele kirja panna ja mu treenereid toetada. Tänu emale juhtus see kõik: aitäh, ema! Mulle on öeldud, et mu isa mängis ka tennist," naeris Federer.

"[Abikaasa] Mirka õpetas mulle, kuidas paremini tennisele keskenduda ning ülejäänud elust rõõmu tunda. Imeline ema meie neljale lapsele, kes muudab meie eludes võimatu võimalikuks. Võtame üksteisel käest ja jookseme läbi seinte," sõnas 20-kordne slämmivõitja.

"Üritasin näidata, kuidas seda mängu armastan: sest see tõesti tähendas minu jaoks nii palju ja ma tahtsin, et see tähendaks sama ka teile. Et see oleks teie tähelepanu vääriline, sest inimesed ei pea tulema meid vaatama. Nad tulevad, sest tahavad leida inspiratsiooni, meelelahutust ja põnevust. Nad võiks leida midagi muud, aga nad valisid tennise; nad valisid meid. Poiss Baselist tänab teid selle imelise au eest. Aitäh teile kõigile, et jagasite minuga teekonda, mis tõi meid kokku," lõpetas Federer.

Lisaks Federerile nimetati Newportis kuulsuste halli tennisekommentaator Mary Carillo.

Toimetaja: Anders Nõmm

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