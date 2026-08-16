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Korvpalli kuulsuste hall täienes treener Riversi ja mängija Stoudemirega

Korvpall
Glenn
Glenn "Doc" Rivers Autor/allikas: SCANPIX / AP
Korvpall

Naismithi korvpalli kuulsuste halli nimetati üheksa uut liiget, teiste seas austati kogenud treenerit Glenn "Doc" Riversit.

Praeguseks 64-aastane Rivers loobus aprillis Milwaukee Bucksi juhendamisest. Selleks hetkeks oli tal NBA-s treenerina 1194 võitu ja 866 kaotust. Kokku 27 hooaega väldanud karjäär viis teda Orlando Magicu, Boston Celticsi, Los Angeles Clippersi, Philadelphia 76ersi ja viimati Milwaukee Bucksi etteotsa.

"See on nii naljakas," kommenteeris Rivers ise. "Ma ei unistanud kunagi, et minust võiks saada treener või ma võiks selles hea olla. Mu ema ütles nüüd kuulsuste halli lisamisega kohta: olgu see hea või halb, sa oled just seal, kus olema peaksid."

Rivers võitis treenerina oma ainsa NBA tiitli 2008. aastal, kui tüüris meistriks Boston Celticsi. Tunamullu krooniti ta Bucksiga ka NBA karikavõitjaks.

Mängijatest lisati kuulsuste halli ka näiteks Amar'e Stoudemire, kes oli 2003. aastal liiga aasta uustulnud. 14 hooaja jooksul kogunes tal Phoenix Sunsi, New York Knicksi, Dallas Mavericksi ja Miami Heati eest keskmiselt 18,9 punkti ja 7,8 lauapalli mängus.

Treeneritest said au osaliseks veel Mike D'Antoni ja Mark Few, samuti 39 hooaega NBA vilistanud kohtunik Joey Crafwford ning naismängijatest Candace Parker, Elena Delle Donne ja Chamique Holdsclaw koos 1996. aasta võitmatu USA naiskonnaga, kes krooniti koduses Atlantas olümpiavõitjaks.

Toimetaja: Siim Boikov

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