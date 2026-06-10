Ševoldajeva: mängisime kogu MM-valiktsükli tõusvas joones

Eestlannadel oli edasipääsuks vaja C-tasandi viimane kohtumine Bosnia ja Hertsegoviina vastu võita. Pärnus mindi mängu juba 10. minutil kapten Vlada Kubassova väravast juhtima, kuid vastane viigistas peagi seisu ning see jäi paraku ka kohtumise viimaseks tabamuseks.

"Me võib-olla ei tunnetanud väga hästi mängutempot. Palliga võiksime, peaksime olema veel julgemad. Kindlasti on asju, mida saame treeneritega üle vaadata, kindlasti on mingisugused asjad, kus võib-olla mingid otsused olid sellised, mis saatuslikuks said," rääkis naiskonna peatreener Aleksandra Ševoldajeva ERR-ile.

"Üldiselt oleksime tahtnud palliga rohkem oma rünnakut üles ehitada. Täitsa lõpus me ei saanud oma esimesest tsoonist väga hästi välja. Kui saime, siis olime seal 2 vs 2 või 3 vs 3 olukordades. Need olukorrad olid sellised, mida tahame paremini välja mängida, aga eks seal on ka mingisugused põhjused, millele peame otsa vaatama," lisas ta.

Ševoldajeva sõnul ajasid mängulised olukorrad kohati Eesti naiskonna pingesse. "Selge on see, et eelmine mäng oli Liechtensteiniga ja selle mängu intensiivsus oli veidi madalam. Bosnial olid pikemad, jõulisemad mängijad, kes tulid väga kiiresti ja julgelt pressima. Mingid olukorrad olid sellised, millega me nii hästi harjunud ei ole koondisena. Bosniaga kohanemine võttis aega, aga pigem tekitasid mängulised olukorrad pinget. Naiskonna energia ja pingutus oli hea. Peame treeneritega üle vaatama, kuidas oleksime saanud neid aidata."

Eesti koondis teenis MM-valiksarjas kolm võitu, kaks viiki ja ühe kaotuse, saades kokku 11 punkti nagu ka Leedu ja Bosnia. Paremus omavahelistes mängudes jättis Eesti kolmandaks.

"Terve valiksari kulges tõusvas joones. Kui võrrelda teist Bosnia mängu esimese mänguga, siis tulemuses oli ka edasiminek. Võib-olla esimeses mängus tegutsesime palliga mingites olukordades isegi paremini. Samas teiseks mänguks muutsime natukene formatsiooni, sest tahtsime ründavamalt peale minna. Sellest tulenevalt võib-olla mingeid ruume ei kasutanud nii hästi ära, aga üldplaanis mängisime kogu valiktsükli tõusvas joones. Ka tulemuste mõttes. See on midagi, mida saame järgmisesse aastasse kaasa võtta," märkis Ševoldajeva.