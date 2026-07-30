Liidrikoht Evansile kindlust ei anna: aasta lõpp kujuneb pingeliseks

MM-sarja liider Elfyn Evans on enne Soome rallit küll meistrivõistluste tipus, kuid Toyota sõitja hinnangul pole keegi konkurentidest veel mängust väljas. Evans usub, et hooaja lõpp kujuneb tihedaks ning tiitlivõitja võib selguda alles viimastel etappidel.

Sel hooajal on kõik viis Toyota sõitjat võitnud MM-etappe, korrates sellega Fiati 1977. aasta rekordit.

Hooaja kümnenda etapi eel on seega kõik viis Toyota sõitjat endiselt tiitlivõistluses.

Elfyn Evans juhib üldarvestust 177 punktiga, edestades Takamoto Katsutat 25 punktiga. Sami Pajari on kolmas, jäädes liidrist maha 33 punktiga. Sebastien Ogier ja Oliver Solberg kaotavad vastavalt 38 ja 47 punktiga.

Kuigi Evans on juhtinud üheksast etapist seitset ning näiliselt on ta taganud kindla edu, siis karistab kruusateedel sõites teepuhastusefekt sageli just esimest autot. See on roll, mida Evans täidab Soome rallil ning tõenäoliselt ka sellele järgneval Paraguay rallil.

Seetõttu on ta korduvalt suhtunud skeptiliselt juttudesse tiitlivõidu osas, sest pole teada, kuidas sündmused edasi arenevad. Ees ei oota enam ühtegi asfaldirallit, mis pakuks sarja liidrile teepuhastuskohustusest vaba hingetõmbeaega.

"Arvan, et tegelikkuses näeme järgmistel etappidel konkurentsi tihenemist ja aasta lõpp kujuneb tõenäoliselt üsna pingeliseks. Tingimused mängivad suurt rolli ja loomulikult sõltub palju sellest, mis järgmistel etappidel juhtub. Seega pole suurt mõtet liialt spekuleerida. Tuleb lihtsalt keskenduda ja anda endast parim," ütles Evans portaalile DirtFish.

Kui tiitliheitlus peaks venima viimase etapini, oleks see sel kümnendil juba viies kord, mil nii juhtub.

Evans keskendub esmajoones aga Soome rallile. Ta on Soome ralli võitnud kahel korral, aastatel 2021 ja 2023.

"Tingimused määravad alati, kas on võimalik konkurentsis püsida, eriti kui tuleb rajale esimesena minna, kuid eesmärk on alati võidu nimel võidelda. Vaatame, milliseks olukord kujuneb. Peame sellesse suhtuma nagu igasse teise rallisse ja andma endast parima," sõnas Evans.

Nädal pärast Soome rallit suunduvad Evans ja tema kaardilugeja Scott Martin Šotimaale, et osaleda Grampian Forest Rallyl. Tegu on võistlusega Šotimaa ralli jaoks, mida loodetakse 2027. aastal WRC kalendrisse lülitada.

Soome ralli toimub 30. juulist 2. augustini.