Eestlasest FIA rallijuht: väga pea on oodata positiivseid uudiseid

Rallimaailmas on käsil praegu põnevad ajad. Kui autoralli MM-sari on täies hoos, siis taustal tehakse ettevalmistusi juba uueks hooajaks.

Alates 2024. aasta lõpust on eestlanna Emilia Abel täitnud rahvusvahelises autoliidus ralliosakonna direktori rolli. Ühte kolmest spordiosakonnast haldav Abel sai esimese kogemuse ralliga hoopis muud tööd tehes. Sealt sai aga alguse täiesti teistsugune karjääriredel.

"Ma alustasin motospordis hoopis teise nurga alt. Ma olin külaline. Sain võimaluse toona tuua oma kleidid WRC rallile. See oli minu esimene kokkupuude. Ma ei tule motospordi taustaga perekonnast. Ja sealt edasi on kõik läinud nagu loomulikku rada pidi. Alguses juhtisin väga palju erinevaid VIP programme erinevatel rallidel ja siis ühel hetkel sattusin ralli korralduse juurde. Alustasin võistluse sekretärina, sain võistlusjuhiks. Siis alustasin žüriiliikmena kõigepealt rahvuslikul tasemel, siis FIA tasemel ja sealt on üks asi viinud teiseni," rääkis Abel oma teekonnast motospordis.

Ühte kindlat rolli Abelil võistluste käigus ei ole, pigem tuleb tegeleda kõigega, mis tähelepanu vajab. Viimase poole aasta jooksul on põhieesmärgiks olnud leida WRC sarja uus promootor, kelle ülesandeks on hallata MM-sarja kommertsõigusi ning vastutada sarja turunduse, teleülekannete ja ülemaailmse nähtavuse eest.

"Me oleme tegelenud, nagu ilmselt enamus rallifänne teab, väga agaralt viimase poole aasta jooksul uue promootori sisse toomisega. Loomulikult ralli käigus erinevate tiimidega kohtumine, nii-öelda igapäevaste probleemide lahendamine, erinevate partneritega kohtumine. Ei ole kunagi sellist asja, et on kindel ajakava, kindel agenda. Iga päev on erinev, iga ralli on erinev," selgitas Abel.

Abel on olnud seotud ka Rally Estonia korraldamisega, ent tõdeb, et sellist suurüritust meeldib talle kõrvalt vaadata. "Seda on alati hea kõrvalt vaadata. Ma olen ise olnud tegev Rally Estonia tiimis väga pikalt. Teistpidi ma pean ütlema, et alati on väga uhke tunne, kui minu kolleegid, promootor toob esile Rally Estonia tiimi, kui väga head ja tugevad korraldustiimi. Uhke on olla ja sellega silma paista."

Lisaks on sel hooajal palju olnud juttu just autoralli MM-sarja tulevikust. Uuendused sarjas on tulemas, kuid uus promootor pole veel kinnitatud. "Liigub täiesti kindlalt õiges suunas. Ma saan aru, et on olnud üsna pikk ja segadust tekitav periood. Võin endiselt kinnitada, et me oleme lõpusirgel. Ja ma usun, et väga pea on oodata positiivseid uudiseid," ütles Abel.