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WRC promootor vahetas omanikku: FIA sõnul on tegu ralliajaloo suurima tehinguga

Autoralli
Mohammed Ben Sulayem
Mohammed Ben Sulayem Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Autoralli

Autoralli maailmameistrivõistluste promootorfirma WRC Promoter GmbH müüdi Prantsusmaa ettevõttele Cosmobilis ja investeerimisfirmale Park Square Capital. Rahvusvahelise autoliidu (FIA) hinnangul on tegemist läbi aegade suurima investeeringuga rallispordi tulevikku.

WRC Promoter GmbH omandamisega saavad Cosmobilis ja Park Square Capital nii autoralli maailmameistrivõistluste (WRC) kui ka Euroopa autoralli meistrivõistluste (ERC) kommertsõiguste omanikeks. 

FIA presidendi Mohammed Ben Sulayemi sõnul on tegemist ajaloolise tehinguga. 

"See on tõepoolest sajandi tehing rallispordi jaoks ning mul on uhke meel teatada sellest murrangulisest sammust edasi ja enneolematust investeeringutasemest. See ei too kasu ainult fännidele, võistlejatele ja meie liikmesklubidele kogu maailmas, vaid näitab ka usku meie spordi tulevikku ajal, mil selle ülemaailmne populaarsus jätkab kasvamist," sõnas ta. 

FIA asepresident Malcolm Wilson lisas, et enam kui 40 aasta jooksul rallispordis pole ta kunagi näinud nii suurt investeeringut. 

"See tehing on tõepoolest väga oluline ning olen väga optimistlik selle suhtes, mida see tähendab fännidele, võistlejatele ja korraldajatele. Algusest peale oli meie eesmärk leida partner, kes mitte ainult ei tunnista WRC tohutut potentsiaali, vaid mõistab ka selle iseloomu, pärandit ja vastutust, mis kaasneb selle tuleviku kujundamisega," röökis Wilson.

FIA rõhutas, et tegemist on tehinguga, mille eesmärk on teenida eelkõige spordi enda huve – tuua kasu fännidele, võistlejatele, võistluste korraldajatele ja FIA liikmesklubidele. Kokkuleppe kaudu soovib FIA muuta rallispordi ligipääsetavamaks, konkurentsivõimelisemaks ja äriliselt edukamaks.

Prantsusmaal baseeruv autotööstuse tehnoloogia- ja teenusteplatvorm Cosmobilis ning erakapitaliinvestor Park Square Capital on juba tutvustanud WRC ja ERC osapooltele ambitsioonikaid plaane. 

Cosmobilise juhatuse esimees ja tegevjuht Jean-Louis Mosca soovib muuta autoralli maailmameistrivõistlused motospordi etaloniks.

"Me ei omanda lihtsalt maailmameistrivõistluste kommertsõigusi – me loome rahvusvahelist platvormi, kus kohtuvad autotootjad, partnerid, meedia, tehnoloogia ja fännid. Meie eesmärk on selge: muuta WRC motospordi ülemaailmseks etaloniks ning luua kogu Cosmobilise ökosüsteemile jätkusuutliku kasvu mootor."

Uus promootor nimetas WRC Promoteri tegevjuhiks Eric Boullieri.

"Võtan selle väljakutse vastu entusiasmi ja otsusekindlusega, kuid samal ajal alandlikkuse ja tugeva vastutustundega. Koos FIA ja meie partneritega tahame muuta iga etapi suurejooneliseks sündmuseks, mis pakub fännidele kogu maailmas unustamatuid elamusi." lausus ta. 

Toimetaja: Lisette Holst

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23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

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