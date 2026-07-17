U-20 koondis tõusis Gruusia alistamise järel edetabelis teiseks

Esimesel poolajal püsis heitlus tasavägisena, kuid kohtumine muutus teisel poolajal, kui Eesti noormehed haarasid ohjad enda kätte ning suurendasid vastasega vahet.

Peatreener Janar Mägi sõnul oli tegemist vajaliku võiduga.

"Kohustuslik võit, kaitses mängisime normaalselt ja Oliver (Nobel) väravas tegi oma tööd hästi. Rünnakul oleme periooditi endiselt hädas loogiliste lahenduste leidmisega ja mängime kohati üle. Kindlasti teeb reedene mänguvaba päev meile head," lausus Janar Mägi.

Eesti poolel olid resultatiivseimad Karlis Kalk ja Trivo Vaigurand viie väravaga,. Johannes Pertelson, Andre Ansip ja Martin Kikkas said kirja neli väravat. Oskar Luksi ja Henri Markus Takkise nimel on kolm väravat ning Markus Leidsaare, Jasper Arnoveri ja Markus Ariku nimel üks värav.

Kohtumise parimaks Eesti mängijaks valiti väravavavaht Oliver Nobel.

Gruusia resultatiivsemad olid Aleksandre Shioshvili viie ja Giorgi Kapanadze nelja väravaga.

Järgmisena kohtub Eesti laupäeval, kui koondis läheb vastamisi Montenegroga.