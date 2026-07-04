Lõuna-Eesti ralli avapäeva parimad olid Evans ja Martin

Oodatult olid avapäeva parimad autoralli MM-võistluste üldliidrid Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), kes võitsid kõik neli sõidetud kiiruskatset ja lähevad laupäevale vastu 38,3-sekundilise eduga, vahendab autosport.ee.

Avapäeva järel hoiavad absoluutarvestuse teist ja EMV2 klassi esikohta Karl Martin Volver - Annika Sõna (Toyota GR Yaris Rally2), kelle edu on päeva kolmandana lõpetanud Joosep Ralf Nõgene - Aleks Lesk (Toyota GR Yaris Rally2) ees 4,7 sekundit.

EMV3 arvestuse reede parimad olid Kerem Kazaz / Corentin Silvestre (Ford Fiesta Rally3) ja EMV4 arvestuses neljast katsest kaks võitnud Lukas Leivat / Kauri Pannas (Ford Fiesta Rally4).

Järjekorras 24.Lõuna-Eesti ralli jätkub laupäeval kuue kiiruskatsega, millest esimene saab stardi 10.08. Teisele võistluspäevale stardib esikümme pööratud järjekorras, välja arvatud Evans ja Martin, kes on ka laupäeval rajal esimese võistlusautona.

Viimane kiiruskatse algab kell 14.22.