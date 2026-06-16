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Lajal jättis Dublinis matši pooleli

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: ATP Challenger Tour/Instagram
Tennis

Tennise Eesti meeste esinumber Mark Lajal (ATP 166.) andis Dublinis toimuval Challenger 75 kategooria turniiril esimeses ringis vastasele loobumisvõidu.

Lajal sai põhitabelis viienda asetuse ning pidi esimeses ringis kohtuma prantslase Ugo Blanchet'ga (ATP 171.), kes otsustas veidi enne matši algust mängimisest loobuda.

Lajali uueks vastaseks määrati Taiwani esindaja Yu-hsiou Hsu (ATP 213.). Esimeses setis tegi kumbki ühe murde ning võitja selgus kiires lõppmängus, kus Hsu asus juhtima 5:2 ja võitis tulemusega 7:3. Teises setis murdis vastane Lajali servi neljandas geimis ja pärast 1:4 kaotusseisu jäämist andis Eesti esireket loobumisvõidu.

Samal turniiril osaleb ka Daniil Glinka (ATP 170.), kes kohtub teisipäeval esimeses ringis läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud briti Oliver Crawfordiga (ATP 238.). Selle kohtumise võitja läheb teises ringis kokku kanadalase Alexis Galarneauga (ATP 188.).

Dublinis teenis kõrgeima asetuse prantslane Titouan Droguet (ATP 112.), kuid kõige nimekam mängija on bulgaarlane Grigor Dimitrov (ATP 169.), kes on olnud maailma edetabelis kolmas ning kuulub eestlastega samasse tabelipoolde.

Toimetaja: Henrik Laever

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