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Vaher ja Jansen võitsid Jyväskylä ralli

Autoralli
Jaspar Vaher ja Rait Jansen
Jaspar Vaher ja Rait Jansen Autor/allikas: Pille Russi
Autoralli

Eesti rallipaar Jaspar Vaher ja Rait Jansen võitsid nädalavahetusel Kesk-Soome teedel sõidetud Jyväskylä ralli, mis kuulus ühtlasi Terminal autoralli Eesti meistrivõistluste ja Soome meistrivõistluste sarja. 19-aastane Vaher edestas koos kaardilugeja Janseniga lõpuks kogenud soomlasi Esapekka Lappit ja Enni Mälkönenit vaid 1,6 sekundiga.

141 võistluspaari konkurentsis peetud rallil kuulusid avakatse järel liidrikohad soomlastele Mikko Heikkiläle ja Kristian Temonenile, kuid eestlased püsisid algusest peale esikolmikus. Laupäeva hommikul tõusid juhtima Lappi ja Mälkönen, kelle edu Vaheri ja Janseni ees oli pärast kolme kiiruskatset 2,8 sekundit.

Ralli pöördepunkt saabus neljandal kiiruskatsel, kus Vaher ja Jansen näitasid päeva esimest katsevõitu ning edestasid Lappit ja Mälkönenit koguni 7,8 sekundiga. Sellega tõusid eestlased ka ralli liidriteks. Järgnevatel katsetel suudeti edu hoida ning kuigi viimasel katsel olid kiireimad taas soomlased, lõpetasid Vaher ja Jansen ralli esikohal.

Pärast finišit määrati eestlastele siiski neljasekundiline ajatrahv, sest nad ületasid ühel katsel virtuaalšikaanis lubatud kiirust kahe kilomeetri võrra tunnis. See vähendas nende esialgse 5,6-sekundilise võiduvaru 1,6 sekundile.

"Loomulikult on rõõmus tunne, sest ei oleks osanud võitu oodata. Päeva teises pooles suutsime kuidagi paremini sõita. Neljas katse oli kindlasti murdepunkt, sest enne seda kaotasime, aga seal suutsime väga suure vahe sisse teha. Sealt saime aimu, et suudame ka võidu peale sõita," sõnas Vaher.

Endine MM-ralli etapivõitja Lappi kiitis noort eestlast samuti. "Müts maha Jaspari ees, ta sõitis väga hästi. Temast on kõva sõitja tulemas ja kui ta suudab oma kiirust veel arendada, siis paari aasta pärast on ta MM-radadel," ütles soomlane finiši järel.

Jyväskylä ralli esikümnes lõpetasid veel kolm Eesti ekipaaži. Patrick Enok ja Silver Simm olid viiendad, Karl Martin Volver ja Annika Sõna kaheksandad ning Joosep Ralf Nõgene ja Martin Leotoots üheksandad. Volver ja Sõna teenisid ühtlasi Eesti meistrivõistluste EMV2-klassi etapivõidu.

Eesti meistrivõistluste järgmine etapp sõidetakse 3.–4. juulil Võrumaa teedel, kus toimub 24. Lõuna-Eesti ralli.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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