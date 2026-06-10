Martin Paasoja jätkab Tartu Ülikool ridades

Viimased kaks hooaega Tartu Ülikooli särki kandnud 33-aastase Paasoja sõnul oli tal konkreetseid pakkumisi ka välismaalt, aga Tartus jätkamise kasuks rääkisid mitmed tegurid.

"Klubi taustajõud näitasid välja kindlat tahet, et ma mängiksin vähemalt kaks järgmist aastat Tartus. Kogu siine korvpallikogukond on mind omaks võtnud ja tartlaste kirg meie meeskonna vastu on midagi erakordset. Seda oli tunda ja näha kui kaua Tartu inimesed olid seda edukat hooaega oodanud. Nüüd tiitleid kaitsma asudes on meeskonna selja taga seismine veelgi tähtsam, et Tartu Ülikooli korvpallimeeskond oleks järgnevatel hooaegadel Eesti korvpalli suurjõud ja valitseja," kommenteeris Paasoja.

Lõppenud hooajal tuli Tartu Ülikool Maks & Moorits Paasoja vedamisel Eesti meistriks ja karikavõitjaks, Eesti-Läti liigas lõpetati hooaeg Valmiera järel teisel kohal.

Meeskonna kapteni arvele kogunes Eesti-Läti liigas keskmiselt 10,3 punkti, 3,8 resultatiivset söötu ja 3,3 lauapalli mängu kohta. Korvpalli Meistriliigas tõi Paasoja keskmiselt 12,9 punkti, haaras 3,9 lauapalli ning jagas 2,8 resultatiivset söötu.

Lisaks Paasojale on Tartu Ülikooli korvpallimeeskonnal tänase seisuga lepingud Robert Valge, Rasmus Andre ja peatreener Aivar Kuusmaaga.