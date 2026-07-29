Tartu Ülikool täiendas tagaliini Põhja-Makedoonias säranud ameeriklasega

191 sentimeetri pikkune Smith-McEwen mängis viimati Põhja-Makedoonia tippklubi MZT Skopje ridades, kus ta tuli nii kohaliku kõrgliiga meistriks kui ka karikavõitjaks. Sealjuures nimetati McEwen karikavõistluste kõige väärtuslikumaks mängijaks. Kohalikus liigas kogus ta keskmiselt 13 punkti, neli lauapalli ja neli resultatiivset söötu. ABA 2 liigas jäi mehe arvele keskmiselt 13,9 punkti, 2,7 lauapalli ja 1,9 resultatiivset söötu mängu kohta.

"Mul on väga hea meel tulla Tartusse ning saada osa võitjate kultuurist ja aidata ehitada midagi tõeliselt suurt. Meie eesmärk on võita ja teha seda nii, et naudime iga hetke. Kui toetame üksteist ja hoiame algusest peale kokku, siis viime selle hooaja ka eduka lõpuni," ütles Tartu Ülikooli siirdunud ameeriklane.

Tartu meeskonna mänedžeri Mailis Poki sõnul on McEwen tagaliinis oluline täiendus. "Ta on mitmekülgne tagamängija, kes suudab olla ohtlik nii palliga kui pallita ning on valmis otsustavatel hetkedel mängu enda peale võtma. McEwen on tõestanud ennast stabiilse punktitooja ja meeskonnamängijana. Samuti toob ta meeskonda väärtuslikku rahvusvahelist kogemust, mida ta erinevates Euroopa klubides mängides saanud on," sõnas Pokk.

Euroopas on Smith-McEwen lisaks Põhja-Makedoonia klubidele esindanud ka Bashkimi klubi Kosovos ja Šveitsi kõrgliigaklubi Fribourg Olympic. NCAA üliõpilaskorvpalli mängis ameeriklane Eastern Illinoisi ja Western Michigani ülikooli ridades.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsal on lisaks McEwenile uueks hooajaks lepingud olemas tagamängijate Martin Paasoja, Robert Valge ja Rando Roosiga, ääremängijate Aleksander Oliver Hindi, Rasmus Andre ja Omar El-Sheikhiga ning keskmängijate Rauno Nurgeri, Chris Maidohi ja Vladyslav Sinnikuga. Meeskonna peatreenerina jätkab Aivar Kuusmaa.