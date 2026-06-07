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Barcelona lõpetas Raieste ja Murcia hooaja, Real langes konkurentsist

Korvpall
Sander Raieste
Sander Raieste Autor/allikas: UCAM Murcia CB
Korvpall

Barcelona korvpalliklubi teenis koduse kõrgliiga veerandfinaalseerias Murcia üle 24-punktilise võidu, lõpetades sellega Eesti koondislase Sander Raieste leivaisa hooaja. 16-kordne meister Madridi Real langes üllatavalt konkurentsist.

Veerandfinaalseeria avamängu kindlalt võitnud Barcelona lubas Murcial teise mänguga seeria viigistada, aga pani vastase otsustavas mängus paika, kui läks avaveerandi lõpuks juhtima kümnega ning poolajapausiks 16 punktiga. Teisel poolajal paisus edu veelgi ning lõpusireeni kõlades jäi Murcia koduareeni tabloole Barcelona kindel 100:76 (27:17, 25:19, 27:25, 21:15) võit.

Raieste sai mänguaega 25 minutit, mille jooksul kogus viis punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/3), kaks lauapalli ja kaks korvisöötu. Ääremees tegi tänavu Hispaania kõrgliigas soliidse hooaja, kogudes 31 mängus keskmiselt 20 minutiga 5,2 punkti ning 5,2 lauapalli. Euroopa karikasarjas olid numbrid veidi suuremad, lisaks sai ääremees ka Meistrite liiga kogemust.

Barcelona parim oli ameeriklane Will Clyburn, kes kogus 23 punkti ja kolm lauapalli. Veel neli Barcelona meest jõudis kahekohalise punktisummani. Murcia eest viskas ameeriklane Michael Forrest 20 punkti.

Põhiturniiril viienda koha saanud Barcelona kohtub poolfinaalis kaheksanda asetusega Tenerifega, kes alistas otsustavas kohtumises esinumber Madridi Reali 107:95 (23:24, 26:21, 21:28, 37:22). Tenerife võitis seeria avamängu ühega, aga kaotas teise lausa 35 punktiga. Otsustavas kolmandas mängus läks võõrustaja Real veel kolmanda veerandi lõpus juhtima, aga külalised tegid neljandal veerandil 11:0 spurdi ning liikusid selle toel poolfinaali. 2014. aastal NBA meistriks tulnud Patty Mills viskas 29 punkti, Marcelo Huertas lisas omalt poolt 23 silma.

Pühapäeva õhtul kohtub Henri Drelli koduklubi Badalona Joventut otsustavas mängus Baskoniaga. Selle mängu võitjat ootab ees poolfinaalseeria Valenciaga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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