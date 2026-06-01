Janari Jõesaar tuli Bosnia ja Hertsegoviina meistriks

Eesti korvpalluri Janari Jõesaare koduklubi Sarajevo KK Bosna kaotas küll Bosnia ja Hertsegoviina meistrivõistluste teise finaalmängu, aga krooniti siiski meistriks.

Bosna oli kahest mängust koosneva seeria avakohtumise võõrsil kuue punktiga võitnud, aga kodus läks ikkagi keeruliseks.

Külalisvõistkond Laktaši KK Ikogea haaras kohe ohjad ja juhtis esimese poolaja lõpuks juba 17 punktiga. Kolmanda veerandi lõpuks saadi vahe alla kümne punkti ja lõpuvile kõlades kuuele punktile (83:89).

See tähendas, et kuna kahe mängu summas oli seis täpselt viigis, tuli jätkata lisaajaga. Bosna ülesanne oli saada kaotusseis väiksemaks kui kuus silma ja see lõpuks ka õnnestus. Bosna küll kaotas 97:100, aga see oli meistritiitliks piisav. Kahe mängu summas jäädi peale 173:170.

Jõesaar mängis teises finaalmängus 22 minutit, viskas kuus punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/2, vabavisked 1/3), võttis seitse lauapalli, andis kaks resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas korra palli ja tegi neli viga.

Ühtlasi lõpetas klubi pika meistritiitli põua. Viimati tuli Bosna riigi meistriks 2008. aastal. Pärast seda on valitsenud valdavalt just Igokea, kes võitis tiitli neljal eelneval hooajal ja oli alates 2013. aastast seni vaid kolmel juhul ilma jäänud.

Suurem osa aastast möödus Aadria liigas, sest Bosnia ja Hertsegoviina meistrivõistlustel peeti vaid neli kohtumist: kaks poolfinaalis ja kaks finaalis. Jõesaar tegi kaasa neist kolmes.

Aadria liigas pidas eestlane tänavu 26 kohtumist, mängis keskmiselt 19 minutit, viskas 6,9 punkti, võttis 3,6 lauapalli ja jagas 1,4 resultatiivset söötu mängus.