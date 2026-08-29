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Portugal alistas MM-valikturniiril Hispaania, Kreeka kaotas Ukrainale

Korvpall
Neemias Queta
Neemias Queta Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Portugali korvpallikoondis teenis MM-valikturniiril tähtsa võidu, alistades võõrsil Hispaania kuue silmaga. Ukraina tõukas Kreeka kuristiku äärele, kui teenis Riias toimunud kohtumises võidu.

Türklased kontrollisid mängu kohe algusest ning saavutasid avaveerandi lõpuks 14-punktilise edu, mis kasvas poolajapausiks 21 puntki peale. Teisel poolajal mängus suurt muudatust ei tulnud, Türgi domineeris ning vormistas lõpusireeni kõlades kindla 94:66 (27:13, 27:21, 20:13, 19:19) võidu.

Cedi Osman viskas võidumängus 22 punkti ja haaras kuus lauapalli, tsenter Omer Yurtseven lisas omalt poolt 17 silma ja neli lauapalli. Leedu eest oli resultatiivseim 11 punkti visanud Osvaldas Olisevicius.

Suure võidu teenis ka Serbia, kes alistas kodus Islandi 102:73 (25:27, 27:15, 18:19, 32:12). Nikola Tanaskovic viskas 23 punkti ja lisas viis lauda, Nikola Jovic viskas ja Marko Guduric 17 punkti. Nikola Jokic viskas küll ainult kuus punkti, aga võttis maha 13 lauapalli ja jagas kuus resultatiivset söötu. Jusuf Nurkic viskas 25 punkti ja haaras 14 lauapalli, juhtides sellega Bosnia ja Hertsegoviina Itaalia üle 78:76 (18:17, 16:10, 24:27, 20:22) võidule.

J-grupis jätkab kindla liidrina kõik seitse mängu võitnud Türgi, edasipääsu kohtadel on veel viie võidu ja kahe kaotusega Itaalia ning Serbia. Leedu, Island ning Bosnia ja Hertsegoviina on võitnud kolm kohtumist ja kaotanud neli.

Portugal alistas Hispaania, Ukraina lükkas Kreeka kuristiku äärele

I-grupp on aga märkimisväärselt tihedam, eriti pärast reedest mängupäeva. Portugal läks Zaragozasse ning suutis tasavägises kohtumises alistada Hispaania tulemusega 95:89 (21:14, 26:27, 24:30, 24:18). Travante Willaism viskas 22 punkti, Diogo Ventura lisas omalt poolt 19 ning keskmängija Neemias Queta kogus 16 silma ja üheksa lauapalli. Hispaanlaste resultatiivseim oli 19 punkti visanud Dario Brizuela.

Lisaks teenis Ukraina Riias toimunud kohtumises Kreeka üle 82:76 (24:19, 16:18, 24:22, 18:17) võidu. Suurima panuse võitu andis tagamängija Oleksandr Kovliar, kes viskas 18 punkti, haaras kuus lauapalli ning jagas neli korvisöötu. Kreeka eest viskas Nick Calathes 17 punkti, lisades sellele kaheksa resultatiivset söötu. Gruusia jätkas samuti võidukalt, kui alistas kodus Montenegro 101:74 (27:17, 21:25, 29:25, 24:7).

Hispaania ja Ukraina on seitsme mänguga kogunud viis võitu ning jätkavad vastavalt esimesel ja teisel kohal. Tähtsal kolmandal kohal jätkab nelja võidu ja kolme viigiga Portugal, aga Gruusia ja Montenegro on võitude-kaotustega samal pulgal. Kreeka on aga tõugatud kuristiku äärele, kolme võidu ja nelja kaotusega jätkatakse kuuendal kohal.

Euroopas laupäeval MM-valikmänge ei peeta ning turniir jätkub pühapäeval, muuhulgas võõrustab Eesti põhjanaaber Soomet. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 18.45.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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