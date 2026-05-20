Rannula klubil ei õnnestunud veel piletit poolfinaali teenida

Dabrowa Gornicza - Varssavi Legia
Eesti treener Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia kaotas Poola meistrivõistluste veerandfinaalis võõrsil Dabrowa Gorniczale 91:92 (25:27, 28:18, 17:26, 21:21), aga juhib kokkuvõttes siiski mängudega kaks-üks.

Legia juhtis teise poolaja alguses koguni 14 punktiga (59:45), aga kodumeeskond tuli seejärel mängu tagasi. Viimane veerand möödus valdavalt punkt-punkti heitluses.

Luther Muhammad viis Dabrowa Gornicza 1.18 enne lõppu kolmesega 90:87 juhtima. 35 sekundit enne lõppu tabas kolmese ka Legia mängija Dominic Brewton. Muhammad vastas aga järgmise rünnaku lõpuks uue tabava viskega (92:90).

Legia viimasel rünnakul sai Brewton vabaviskejoonele, tabas esimese viske, aga eksis teisel ja see saigi külalistele sel õhtul saatuslikuks.

Võõrsilvõistkonna ridades mängis kaheksa minutit ka Matthias Tass, kes eksis oma ainsal kahepunktiviskel, võttis kaks lauapalli, pani ühe kulbi, kaotas korra palli ja tegi viis viga.

Legia paremad olid Brewton 19, Ojars Silinš 16 ja Andrzej Pluta 15 punktiga. Carl Ponsar haaras ka kümme lauapalli ja Pluta jagas 11 resultatiivset söötu. Võitjate parim oli 18 punktiga Jakub Musial.

Kasper Suuroru klubi Sopoti Trefl kaotas võõrsil Varssavi Dzikile 78:85 (18:22, 24:23, 14:16, 22:24) ja on kokkuvõttes mängudega üks-kaks taga.

Suurorg mängis 26 minutit, viskas 14 punkti (kahesed 1/5, kolmesed 2/4, vabavisked 6/6), võttis ühe lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu ja tegi viis viga.

Poola meistriliiga veerandfinaalid mängitakse kolme võiduni.

Toimetaja: Siim Boikov

