Jõesaare klubi astus sammu finaali suunas

Suurema osa mängust oli Bosna juhtimas ja võitis lõpuks seitsme punktiga. Skoor on tähtis, kuna Bosnia ja Hertsegoviina meistrivõistlustel selgub finalist kahest mängust koosnevas poolfinaalis üldise korvidevahega.

Jõesaar viibis väljakul 16 minutit ja viskas kolm punkti (kolmesed 1/4), võttis viis lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, kaotas kolm korda palli ja tegi kaks viga. Bosna parim oli 15 punkti korjanud Petar Kovacevic.

Kordusmäng peetakse esmaspäeval, 25. mail Sarajevos.