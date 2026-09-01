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Monaco korvpallitiim mängib sel hooajal Prantsusmaa kolmandas liigas

Korvpall
Monaco korvpallimeeskond
Monaco korvpallimeeskond Autor/allikas: SCANPIX/Coust Laurent/ABACA
Korvpall

Mullu Prantsusmaa korvpallimeistriks tulnud, aga sel suvel rahalistesse raskustesse langenud Monaco korvpalltiim mängib sel hooajal kodumaal tugevuselt kolmandas liigas.

Mullu kolmandat korda Prantsusmaa korvpallimeistriks tulnud Monacos vahetus suvel juhtkond ning klubi ei esitanud tähtajaks vajalikke, rahalisi tagatisi kinnitavaid dokumente. Tagajärjeks kaotas Monaco koha koduses kõrgliigas ning tiim kinnitas pressiteates, et mängib sel hooajal Prantsusmaa korvpalli kolmandal tasemel.

Tegemist on mitte-professionaalse liigaga ning Monaco teatas, et tänavu keskendutakse noormängijatele ning vundamendi ehitamisele. Samas kirjutati Serbia meedias, et Monaco on võtnud ühendust Aadria liigaga ning sooviks selles sarjas mängida.

Monaco klubi juhtimise võttis sel suvel üle USA grupp Helen Holdings, mille asutas endine NBA täht Jamal Mashburn. Teadaolevalt on uue juhtkonnaga seotud ka Brasiilia jalgpallilegend Ronaldinho. Klubi seniseks juhiks oli Venemaa ärimees Aleksei Fedoritšev, kes sai selle positsiooni 2022. aastal. Sellega seoses langeb meeskonna eelarve 38 miljoni euro pealt 12,5 miljoni peale, lisaks saab linnriik ise juhtimises suurema rolli.

Lisaks kaotas 2024-25 hooajal Euroliigas hõbeda saanud klubi koha EuroCupis, kus 2020-21 hooajal võidutseti. Nende asemel saab EuroCupis mängida sel hooajal Sarajevo Bosna, kellega tuli eestlane Janari Jõesaar mullu Bosnia ja Hertsegoviina meistriks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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